Konya'da düzensiz göçmen operasyonu: Çok sayıda göçmen yakalandı

Ekiplerin merkez Selçuklu ilçesinde gerçekleştirdiği PTS kontrolleri esnasında durumundan şüphelenilen bir araç Aliya İzzet Begoviç Caddesi üzerinde durduruldu. Araç içerisinde 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Ekipler, merkez Karatay ilçesinde gerçekleştirdiği PTS kontrolleri esnasında da şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Adana Çevre Yolu üzerinde durdurulan aracın içerisinden 6 düzensiz göçmen çıktı. Yakalanan 13 düzensiz göçmenin emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.
Hakkında adli işlem başlatılarak adliyeye sevk edilen 2 araç sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Her 2 araca 32 bin 233'er TL ceza uygulanırken araçlar 60 gün trafikten men edildi.