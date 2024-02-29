|
Gündem

Konya'da düzensiz göçmen operasyonu: Çok sayıda göçmen yakalandı

Konya'da polis ekiplerin kontroller esnasında durumundan şüphelendiği 2 aracın içerisinden 13 düzensiz göçmen çıktı. Her 2 araç sürücüsü tutuklanırken araçlara 32 bin 233 lira ceza uygulandı. Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyetine bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri kentin birçok noktasındaki kontrol noktalarıyla göçmen kaçakçılığıyla mücadelesini sürdürüyor.

09:47 - 29/02/2024 Perşembe
IHA
Konya'da düzensiz göçmen operasyonu: Çok sayıda göçmen yakalandı
Konya'da düzensiz göçmen operasyonu: Çok sayıda göçmen yakalandı

Ekiplerin merkez Selçuklu ilçesinde gerçekleştirdiği PTS kontrolleri esnasında durumundan şüphelenilen bir araç Aliya İzzet Begoviç Caddesi üzerinde durduruldu. Araç içerisinde 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler, merkez Karatay ilçesinde gerçekleştirdiği PTS kontrolleri esnasında da şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Adana Çevre Yolu üzerinde durdurulan aracın içerisinden 6 düzensiz göçmen çıktı. Yakalanan 13 düzensiz göçmenin emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

Hakkında adli işlem başlatılarak adliyeye sevk edilen 2 araç sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Her 2 araca 32 bin 233'er TL ceza uygulanırken araçlar 60 gün trafikten men edildi.



#Konya
#Göçmen
#Operasyon
21 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İşçinin kıdem tazminatı almasının şartları: İşten çıkarılan işçinin hakları neler?