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Konya'da enişte dehşeti: Kayınbiraderini tüfekle vurarak öldürdü

Konya'da enişte dehşeti: Kayınbiraderini tüfekle vurarak öldürdü

07:5316/06/2025, Pazartesi
IHA
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Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya'da çıkan kavgada enişte, kayınbiraderini tüfekle vurarak öldürürken kendisi de bıçaklanarak yaralandı.

Konya'daki olay, saat 00.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Neşeli Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, enişte A.Y. eşine kuma getirme isteği üzerine kayınbiraderi Ceyhun Bakır ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y. yanında getirdiği tüfek ile Ceyhun Bakır'a ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Ceyhun Bakır ağır yaralanırken, A.Y. bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Ceyhun Bakır burada yapılan müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

#Konya
#Tatlıcak Mahallesi
#Neşeli Sokak
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