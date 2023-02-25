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Konya'da eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist yakalandı

Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır ve Konya İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda PKK/KCK terör örgüt mensubu, 'Xweza Lilaw' kod adlı Gülda Bebek, Konya'da operasyonla yakalandı.

10:06 . 25/02/2023 Cumartesi
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Terör örgütü mensubu 'Xweza Lilaw' kod adlı Gülda Bebek

Terör örgütü mensubu 'Xweza Lilaw' kod adlı Gülda Bebek

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Diyarbakır ve Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada; PKK/KCK terör örgütü bünyesinde İran'da sözde özel kuvvet olarak faaliyet gösteren ‘Xweza Lilaw’ kod adlı Gülda Bebek isimli teröristin, 2022'de sansasyonel eylem yapmak amacıyla yurt içine geçtiği bilgisi elde edildi.

Teröristin, Konya'nın Meram ilçesindeki adreste gizlendiği ve örgütün üst yönetiminden eylem için talimat beklediği saptandı. Yapılan çalışmalar sonucu belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Terörist, 23 Şubat akşamı operasyonla yakalandı.

Saklandığı yerde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Örgüt mensubunun saklandığı adreste yapılan aramada; 1 adet 9 mm tabanca ve bu tabancaya ait 2 adet şarjör, 31 adet şarjöre basılı vaziyette fişek, bomba yapımında kullanıldığı bilinen, 1 adet lehim makinası, 1 adet amper metre, 1 adet mini elektrik motoru ve motora bağlı elektrik devreleri, 3 adet küçük tüp başlığı, 2 adet küçük ampul ve muhtelif sayıda pil bloğu ele geçirildi.

Taksim saldırısına benzer bir eylem hazırlığındaydı

Bombalı eylem gerçekleştirmek üzere son hazırlıklarını yaptığı anlaşılan örgüt mensubunun geçtiğimiz aylarda İstanbul Taksim’de yaşanan eyleme benzer bir eylem gerçekleştirmeyi planladığı öğrenildi. Öte yandan, yakalanan zanlı ile birlikte PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı 3 kişi de gözaltına alındı. Şahısların işlemlerine TEM Şube Müdürlüğünde devam ediliyor.



AFAD çadırlarının önünde 'çadır yok' şovu yapan Tuğba Özay’ın terör örgütü PKK'ya övgüler dizdiği açıklamaları gündem oldu
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Türkiye, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından afetzedelerin yaralarını sarmak için tek yürek olurken Hatay'da AFAD çadırlarının önünde çektiği videoda "Çadır yok" diyen eski manken Tuğba Özay, büyük tepki çekti. "Herkesi, her şeyi ifşa edeceğim" sözleriyle tehdit diline başvuran Özay, geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir televizyon programında terör örgütü PKK'ya güzellemeler dizmişti. PKK'dan 'oluşum' diye söz eden Özay, "Dağa gerilla olarak çıkıyorlar. O inançta orada var olabilirler. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin de Türk askerinin de özellikle Kürt halkına karşı yanlışları olabilir." ifadelerini kullanmıştı.


#Konya
#PKK
#eylem
2 gün önce
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Konya'da eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist yakalandı
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