Konya'da eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist yakalandı

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından afetzedelerin yaralarını sarmak için tek yürek olurken Hatay'da AFAD çadırlarının önünde çektiği videoda "Çadır yok" diyen eski manken Tuğba Özay, büyük tepki çekti. "Herkesi, her şeyi ifşa edeceğim" sözleriyle tehdit diline başvuran Özay, geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir televizyon programında terör örgütü PKK'ya güzellemeler dizmişti. PKK'dan 'oluşum' diye söz eden Özay, "Dağa gerilla olarak çıkıyorlar. O inançta orada var olabilirler. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin de Türk askerinin de özellikle Kürt halkına karşı yanlışları olabilir." ifadelerini kullanmıştı.