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Konya'da iki otomobil çarpıştı: Yedi kişi yaralandı

Konya'da iki otomobil çarpıştı: Yedi kişi yaralandı

19:1814/07/2025, Pazartesi
G: 14/07/2025, Pazartesi
AA
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Kaza sonucu yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonucu yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesi Ereğli çevre yolu Apakkaşı mevkisinde park halinden yola çıkan otomobile arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

C.H. yönetimindeki 50 AEL 187 plakalı otomobil, Ereğli çevre yolu Apakkaşı mevkisinde, yolun sağında park halindeyken birden yola çıkan K.B idaresindeki 33 NUA 38 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada 33 NUA 38 plakalı otomobilde bulunan sürücü K.B. ile yolcular S.D, P.B. ve T.B. ile 50 AEL 187 plakalı otomobilde bulunan sürücü C.H. ve yolcu H.H. ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.


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