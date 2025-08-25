Yeni Şafak
Konya'da silahlı saldırı: Baba ve 11 yaşındaki oğlu öldü

Konya'da silahlı saldırı: Baba ve 11 yaşındaki oğlu öldü

12:1225/08/2025, Pazartesi
G: 25/08/2025, Pazartesi
AA
IHA
Konya'da silahlı saldırı: Amca ve 11 yaşındaki yeğeni öldü
Konya'da silahlı saldırı: Amca ve 11 yaşındaki yeğeni öldü

Konya'nın Karatay ilçesinde araçlarına düzenlenen silahlı saldırıda baba Mehmet Koçyiğit ve oğlu Servet Koçyiğit hayatını kaybetti. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 08.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba Mehmet Koçyiğit (33) ve oğlu Servet Koçyiğit (11) evlerinin bahçesinde 51 AEL 448 plakalı otomobile bindikleri sırada silahla saldırıya uğradı.


Mermilerin hedefi olan baba Mehmet Koçyiğit olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Servet Koçyiğit ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Servet Koçyiğit, ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Küçük çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.


- Mehmet Koçyiğit



#Konya
#Silahlı saldırı
#Cinayet
#Ölüm
#Küçük çocuk
#Mehmet Koçyiğit
#Baba
#Oğul
#Servet Koçyiğit
