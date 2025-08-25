Konya'da silahlı saldırı: Baba ve 11 yaşındaki oğlu öldü

Mermilerin hedefi olan baba Mehmet Koçyiğit olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Servet Koçyiğit ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Servet Koçyiğit, ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Küçük çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.