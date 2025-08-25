Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Marmara’da korkutan deprem: Yüz binlerce kişiye gelen hatalı bildirim ortalığı karıştırdı

Marmara’da korkutan deprem: Yüz binlerce kişiye gelen hatalı bildirim ortalığı karıştırdı

Seda Ekinci
Seda Ekinci
11:2225/08/2025, Pazartesi
G: 25/08/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Marmara'da deprem paniği
Marmara'da deprem paniği

Bursa’nın Mudanya ilçesinde saat 11.15’te 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre sarsıntı kısa süreli olarak Marmara bölgesinde de hissedildi. Deprem herhangi bir hasara yol açmazken, yüz binlerce kişinin cep telefonuna aynı anda düşen hatalı deprem bildirimi paniğe neden oldu. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, gelen uyarı mesajının gerçeği yansıtmadığını belirterek tepki gösterdi.

Bursa'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi Marmara'da hissedilen depremin merkez üssünün Mudanya olduğunu bildirilirken yüz binlerce kişinin cep telefonuna gelen hatalı bildirim büyük panik yaşattı.


Hatalı bildirim ortalığı karıştırdı

Deprem uygulamasından yüz binlerce kişinin cep telefonuna
'5.6 büyüklüğünde deprem bekleniyor' bildirimi geldi.
Hatalı bildirim büyük panik yaşatırken Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı.

AFAD büyüklüğünü duyurdu

AFAD depremin merkez üssünün Mudanya olduğunu büyüklüğünün ise 3.3 olduğunu duyurdu.

İŞTE MEYDANA GELEN SON DEPREMLER

Sosyal medyadan tepki yağdı

Kandilli Rasathanesi, Bursa Mudanya'da yaşanan depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıklarken AFAD ise büyüklüğünü 3.3 olarak duyurdu. Bu gelişme ile birlikte resmi olmayan uygulamalar yeniden tartışma konusu oldu. Vatandaşlar hatalı bildirim gönderen uygulamaya sosyal medyadan tepki yağdırdı.


Deprem ağı uygulaması yüzünden psikolojimiz kalmadı. Evde çoluk çocuk, gerçek olmayan bir deprem uyarısı için bağırış çağırış, panik içinde aşağıya kaçıyoruz. Hayat boyu kalacak travma bunun en büyük bedeli. Bu uygulamayı kim denetliyor? Az önce 5.6 olarak verdi, sonra 3.4’e düştü.


Bu kadarı da olmaz. 3.4’lük depremi nasıl 5.6 olarak açıklarsın, anlam verilemiyor. Uygulama hata yapmış olabilir, hisseden de yok. Resmen panik ortamı oluşturuyor.


Şu Deprem Ağı uygulamasını sileceğim. Yoksa beni depremden değil, onun yanlış alarmı öldürecek.


Değerli Deprem Ağı, madem depremi hissetmeyeceğiz, o zaman o gereksiz bildirimi ben uyurken atma.


Deprem 3.6'ymış, hissetmek zaten zor. Deprem Ağı uygulamasını silmek lazım; insanları yanlış yönlendiriyor.



#Bursa
#deprem
#AFAD
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK KREDİ - BURS BAŞVURU TARİHLERİ: KYK KREDİ / BURS başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, tarih açıklandı mı?