Bursa'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi Marmara'da hissedilen depremin merkez üssünün Mudanya olduğunu bildirilirken yüz binlerce kişinin cep telefonuna gelen hatalı bildirim büyük panik yaşattı.





Hatalı bildirim ortalığı karıştırdı

Deprem uygulamasından yüz binlerce kişinin cep telefonuna '5.6 büyüklüğünde deprem bekleniyor' bildirimi geldi. Hatalı bildirim büyük panik yaşatırken Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı.





AFAD büyüklüğünü duyurdu

AFAD depremin merkez üssünün Mudanya olduğunu büyüklüğünün ise 3.3 olduğunu duyurdu.

İŞTE MEYDANA GELEN SON DEPREMLER

Sosyal medyadan tepki yağdı

Kandilli Rasathanesi, Bursa Mudanya'da yaşanan depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıklarken AFAD ise büyüklüğünü 3.3 olarak duyurdu. Bu gelişme ile birlikte resmi olmayan uygulamalar yeniden tartışma konusu oldu. Vatandaşlar hatalı bildirim gönderen uygulamaya sosyal medyadan tepki yağdırdı.





Deprem ağı uygulaması yüzünden psikolojimiz kalmadı. Evde çoluk çocuk, gerçek olmayan bir deprem uyarısı için bağırış çağırış, panik içinde aşağıya kaçıyoruz. Hayat boyu kalacak travma bunun en büyük bedeli. Bu uygulamayı kim denetliyor? Az önce 5.6 olarak verdi, sonra 3.4’e düştü.





Bu kadarı da olmaz. 3.4’lük depremi nasıl 5.6 olarak açıklarsın, anlam verilemiyor. Uygulama hata yapmış olabilir, hisseden de yok. Resmen panik ortamı oluşturuyor.





Şu Deprem Ağı uygulamasını sileceğim. Yoksa beni depremden değil, onun yanlış alarmı öldürecek.





Değerli Deprem Ağı, madem depremi hissetmeyeceğiz, o zaman o gereksiz bildirimi ben uyurken atma.





Deprem 3.6'ymış, hissetmek zaten zor. Deprem Ağı uygulamasını silmek lazım; insanları yanlış yönlendiriyor.







