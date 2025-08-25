Bursa’nın Mudanya ilçesinde saat 11.15’te 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre sarsıntı kısa süreli olarak Marmara bölgesinde de hissedildi. Deprem herhangi bir hasara yol açmazken, yüz binlerce kişinin cep telefonuna aynı anda düşen hatalı deprem bildirimi paniğe neden oldu. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, gelen uyarı mesajının gerçeği yansıtmadığını belirterek tepki gösterdi.
Hatalı bildirim ortalığı karıştırdı
AFAD büyüklüğünü duyurdu
AFAD depremin merkez üssünün Mudanya olduğunu büyüklüğünün ise 3.3 olduğunu duyurdu.
Sosyal medyadan tepki yağdı
Kandilli Rasathanesi, Bursa Mudanya'da yaşanan depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıklarken AFAD ise büyüklüğünü 3.3 olarak duyurdu. Bu gelişme ile birlikte resmi olmayan uygulamalar yeniden tartışma konusu oldu. Vatandaşlar hatalı bildirim gönderen uygulamaya sosyal medyadan tepki yağdırdı.
Deprem ağı uygulaması yüzünden psikolojimiz kalmadı. Evde çoluk çocuk, gerçek olmayan bir deprem uyarısı için bağırış çağırış, panik içinde aşağıya kaçıyoruz. Hayat boyu kalacak travma bunun en büyük bedeli. Bu uygulamayı kim denetliyor? Az önce 5.6 olarak verdi, sonra 3.4’e düştü.
Bu kadarı da olmaz. 3.4’lük depremi nasıl 5.6 olarak açıklarsın, anlam verilemiyor. Uygulama hata yapmış olabilir, hisseden de yok. Resmen panik ortamı oluşturuyor.
Şu Deprem Ağı uygulamasını sileceğim. Yoksa beni depremden değil, onun yanlış alarmı öldürecek.
Değerli Deprem Ağı, madem depremi hissetmeyeceğiz, o zaman o gereksiz bildirimi ben uyurken atma.
Deprem 3.6'ymış, hissetmek zaten zor. Deprem Ağı uygulamasını silmek lazım; insanları yanlış yönlendiriyor.