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Konya'da zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Konya'da zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

10:0824/01/2025, Cuma
G: 24/01/2025, Cuma
AA
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Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Konya'da park halindeki tıra çarpan kamyon ile yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Kaza, Konya - Afyonkarahisar karayolunda meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 APA 376 plakalı kamyon, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Ilgın ilçesi girişinde, yol kenarına park edilen 42 BAG 845 plakalı tıra çarptı.


Bu sırada Özkaymak firmasına ait 42 TC 903 plakalı yolcu otobüsü de kamyona arkadan çarptı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.


Kazada, ilk belirlemelere göre yolcu otobüsündeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.


Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.




#18 yaralı
#2 ölü
#Ilgın ilçesi
#Konya
#TRAFİK KAZASI
#yolcu otobüsü

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