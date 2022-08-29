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Konya’ya gitmek için bir sebep daha: Konya GastroFest 1 Eylül’de başlıyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya GastroFest’i 1-4 Eylül tarihleri arasında Türkiye’den önemli şeflerin katılımıyla gerçekleşeceklerini belirterek tüm lezzet tutkunlarını Konya'ya davet etti.

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Haber Merkezi Diğer
​Konya’ya gitmek için bir sebep daha: Konya GastroFest 1 Eylül’de başlıyor
Konya GastroFest 1 Eylül’de başlıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi bu yıl 1-4 Eylül tarihleri arasında Kalehan Ecdat Bahçesi’nde gerçekleştirilecek Konya GastroFest için hazırlıklarını tamamladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu yıl ikincisi düzenlenecek Konya GastroFest’in yine yoğun katılımla gerçekleştirileceğini belirtti. Turizmin önemli destinasyonlarından birisi haline gelen gastronominin, Türkiye’de son dönemlerde hızla yükseldiğini ifade ederek, bu manada Konya yemek kültürünün tanıtılması adına önemli faaliyetler yürüttüklerini söyleyen Başkan Altay, “Konya’da Yemek Bir Medeniyettir düsturuyla Konya mutfağının özgün değerlerini ve sofra kültürünü tanıtmak için gayret gösteriyoruz. Zengin mutfak mirasımızı daha geniş kitlelerle buluşturmak ve gastronomi turizmini geliştirmek amacıyla düzenleyeceğimiz festivalimizde Konya’nın coğrafi ürünlerinin tanıtımı yapılacak, yerel şef ve aşçılarımızın lezzetleri misafirlerimize tattırılacak. Türkiye’den önemli şeflerin katılacağı bu festivalimize tüm lezzet tutkunlarını davet ediyorum.” dedi.

KONYA HER MEVSİM GÜZEL BİR ŞEHİR

Konya’nın, Türkiye’nin her yerinden uçakla, yüksek hızlı trenle ve karayoluyla kolay ulaşım ağına sahip bir şehir olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Konya’da Mevlana Türbesi’nden Nasreddin Hoca Türbesi’ne, Bilim Merkezi’nden Tropikal Kelebek Bahçesi’ne, Panorama Müzesi’nden Japon Parkı’na, Sille’den Kilistra’ya, Alaaddin Tepesi’nden İnce Minare’ye, Meram Bağları’ndan Yerköprü Şelalesi’ne kadar görülecek çok yer var. Konya’mızın ilçeleri de çok değerleri eserleri barındırıyor. Beyşehir, Akşehir, Seydişehir, Hadim, Ereğli, Karapınar, Ilgın, Cihanbeyli gibi ilçelerde de çok sayıda güzellik bulunuyor. Şehrimize gelen misafirlerimize buraları da görmeleri tavsiyesinde bulunuyorum.” ifadelerini kullandı.

GASTROFEST 1-4 EYLÜL’DE

Konya Gastronomi Festivali, 1 Eylül Perşembe günü saat 14.00’de Ateşbaz-ı Veli Türbesi’nden dua ile festival alanına getirilen tuzun Toyga Çorbasına eklenmesiyle başlayacak. 4 Eylül Pazar akşamına kadar devam edecek Konya GastroFest’te yüzlerce lezzetin yanında; paneller, söyleşiler, yarışmalar, müzik dinletileri, workshoplar yapılacak, çocuklar için özel alanlar oluşturulacak.

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