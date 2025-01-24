Koordineli çalışmanın meyveleri alınıyor

Irak’ın kuzeyindeki Zap’ta kilidin kapatılması sonrası terör örgütü PKK’nın ana karargâhı olarak yıllardır terör faaliyetlerinin merkezi olan Kandil ve Asos’a yönelik baskının artırılacağı bildiriliyor. Zap’ın ardından Gara ve Metina bölgelerinin temizlenmesi, terör örgütünün Irak’ın kuzeyindeki hareket alanının daha da daralması açısından son derece kritik. Özellikle Gara, terör örgütünün lojistik faaliyetleri ve silah depolaması açısından kritik öneme sahip.

Türkiye’nin Irak’la yaptığı anlaşma kapsamında kritik noktalara Irak tarafından karakollar kurulmaya devam ediyor. Öte yandan Mehmetçik Irak’ın kuzeyinde terörü tamamen bitirmek için kapsamlı operasyonlarını sürdürürken, Ankara da Irak’tan kritik bir misafiri ağırladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Mansur Barzani’yi kabul ederek terörle mücadeleyi görüştü. Güler daha sonra Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Al-Haddad'ı kabul ederek görüştü. Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak da yer aldı.