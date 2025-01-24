Koordineli çalışmanın meyveleri alınıyor

Türkiye’nin Irak ile terörle mücadele konusunda ortak hareket etmesi ve bu konuda koordineli çalışmasının meyveleri alınmaya başlandı. Özellikle Pençe-Kilit bölgelerinde teröristlere uygulanan kıskacın daha da sıkıştırılması bekleniyor.
Irak’ın kuzeyindeki Zap’ta kilidin kapatılması sonrası terör örgütü PKK’nın ana karargâhı olarak yıllardır terör faaliyetlerinin merkezi olan Kandil ve Asos’a yönelik baskının artırılacağı bildiriliyor. Zap’ın ardından Gara ve Metina bölgelerinin temizlenmesi, terör örgütünün Irak’ın kuzeyindeki hareket alanının daha da daralması açısından son derece kritik. Özellikle Gara, terör örgütünün lojistik faaliyetleri ve silah depolaması açısından kritik öneme sahip.
BARZANİ VE HADDAD'I KABUL ETTİ
Türkiye’nin Irak’la yaptığı anlaşma kapsamında kritik noktalara Irak tarafından karakollar kurulmaya devam ediyor. Öte yandan Mehmetçik Irak’ın kuzeyinde terörü tamamen bitirmek için kapsamlı operasyonlarını sürdürürken, Ankara da Irak’tan kritik bir misafiri ağırladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Mansur Barzani’yi kabul ederek terörle mücadeleyi görüştü. Güler daha sonra Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Al-Haddad'ı kabul ederek görüştü. Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak da yer aldı.
Bir haftada 69 terörist etkisiz
- MSB, terörle mücadele operasyonlarıyla, 69’u son bir haftada olmak üzere 1 Ocak 2025’ten bugüne kadar 221 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, söz konusu 221 teröristin 64’ünün Irak’ın, 157’sinin ise Suriye’nin kuzeyinde etkisiz hale getirildiğini belirtti.