|
Gündem

Köpek maskeli sözde hayvanseverler 'insan yiyen köpeklerin' toplatılmasını protesto etti

Fatih Silivrikapı’da 9 köpeğin parçalayarak öldürdüğü 40 yaşındaki Ayhan Özçelik, başıboş köpek terörünün son kurbanı oldu. Ayhan Özçelik'in hayatını kaybetmesinin ardından Fatih Belediyesi'ne bağlı ekipler köpekleri toplarken, sözde hayvanseverler yüzlerine köpek maskesi takarak eylem yaptı. Şahıslar, 'Köpeklerin suçu yok, onlar insan öldürmedi' gibi akıllara durgunluk veren ifadelerle provokasyon yapmaya çalıştı.

Rabia Şenol
11:24 - 21/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Yüzlerine köpek maskesi takan sözde hayvanseverler, ekiplerin, saldırgan köpekleri barınağa götürmesini engellemeye çalıştı.
Yüzlerine köpek maskesi takan sözde hayvanseverler, ekiplerin, saldırgan köpekleri barınağa götürmesini engellemeye çalıştı.

Sahipsiz köpek sorunu, sokaklarda can almaya devam ediyor.

İstanbul Fatih'te boş arazide yürüdüğü sırada 9 köpeğin saldırısına uğrayan Ayhan Özçelik (40) hayatını kaybetti.

  • Köpeklerin saldırıları nedeniyle korku içinde yaşayan bölge halkı, boş arazinin etrafından dahi geçemiyor.
  • Geçtiğimiz günlerde Kocamustafapaşa Spor Kulübü'nün bir antrenörü de aynı noktada köpeklerin saldırısına maruz kaldı.

Ekipler köpekleri topluyor

Ayhan Özçelik'in hayatını kaybetmesinin ardından Fatih Belediyesi'ne bağlı ekipler, özel mülk olan arsada gerekli izinleri alarak sokak köpeklerini toplamaya başladı. Alandaki 3 köpek, Yedikule Hayvan Barınağı'na götürüldü.

Sözde hayvanseverlerden akılalmaz protesto

Fatih Belediyesi'ne bağlı ekipler köpekleri toplarken, sözde hayvanseverler oradaydı. Yüzlerine köpek maskesi takan şahıslar, 'köpeklerin suçu yok, onlar insan öldürmedi' gibi akıllara durgunluk veren ifadelerle provokasyon yapmaya çalıştı. Bu kişilere çevredeki vatandaşlar ise, ‘Buradaki mezarlıkta 100'e yakın köpek var’ diyerek tepki gösterdi. Alanda çalışan ekipler ise, provokasyon girişimlerine geçit vermedi.


#İstanbul
#Fatih
#Köpek
#Ayhan Özçelik
#Protesto
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İstanbul'da bugün sular ne zaman gelecek? 21 Ağustos İSKİ su kesintisi olan ilçeler ve arıza onarım saatleri