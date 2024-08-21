Köpek maskeli sözde hayvanseverler 'insan yiyen köpeklerin' toplatılmasını protesto etti

Sahipsiz köpek sorunu, sokaklarda can almaya devam ediyor.
İstanbul Fatih'te boş arazide yürüdüğü sırada 9 köpeğin saldırısına uğrayan Ayhan Özçelik (40) hayatını kaybetti.
- Köpeklerin saldırıları nedeniyle korku içinde yaşayan bölge halkı, boş arazinin etrafından dahi geçemiyor.
- Geçtiğimiz günlerde Kocamustafapaşa Spor Kulübü'nün bir antrenörü de aynı noktada köpeklerin saldırısına maruz kaldı.
Ekipler köpekleri topluyor
Ayhan Özçelik'in hayatını kaybetmesinin ardından Fatih Belediyesi'ne bağlı ekipler, özel mülk olan arsada gerekli izinleri alarak sokak köpeklerini toplamaya başladı. Alandaki 3 köpek, Yedikule Hayvan Barınağı'na götürüldü.
Sözde hayvanseverlerden akılalmaz protesto
Fatih Belediyesi'ne bağlı ekipler köpekleri toplarken, sözde hayvanseverler oradaydı. Yüzlerine köpek maskesi takan şahıslar, 'köpeklerin suçu yok, onlar insan öldürmedi' gibi akıllara durgunluk veren ifadelerle provokasyon yapmaya çalıştı. Bu kişilere çevredeki vatandaşlar ise, ‘Buradaki mezarlıkta 100'e yakın köpek var’ diyerek tepki gösterdi. Alanda çalışan ekipler ise, provokasyon girişimlerine geçit vermedi.