Korgeneral açıkladı: F-16'lar sınırda UFO kovaladı

Diyarbakır’da o dönemde 7’nci Kolordu Komutanlığı yapan ve daha sonra ’Balyoz’ davasından da tutuklu kalan emekli Korgeneral Doğan Temel’in anılarını anlattığı kitapta, 19 yıl önce sınır hattında yaşanan operasyon, detaylarıyla anlatıldı. Doğan Temel kitabında, Türkiye- Suriye sınır hattındaki bölgeye gönderilen F-16’ların, yabancı bir cismi yakalaması ile elektronik sistemlerinin kilitlenmesi sonucu döndüğünü, ardından Özel Kuvvetler’den bir timin helikopterle bölgeye gönderildiğini, ancak UFO olduğu tahmin edilen cisimlerin daha sonra ortadan kaybolduğunu yazdı. Doğan, UFO olduğu değerlendirilen ve sınır hattındaki askerlerin termal kamera ile çektiğini kaydettiği fotoğrafları da kitabında paylaştı.

Kitapta yer alan UFO olduğu iddiasına ait görüntüler.

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Diyarbakır’da, 1999- 2001 yılları arasında 7’nci Kolordu Komutanı olarak görev yapan ve 2003’te Harp Akademileri Komutan Yardımcısı iken emekliye sevk edilen Korgeneral Doğan Temel’in anılarını ’Torunum Sana Hangi Birilerini Anlatsam’ adlı kitapta yazdı.

Doğan Temel kimdir?

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde 43 yıl görev yaptıktan sonra 2003’te Korgeneral rütbesiyle emekli oldu. 12 yıllık generallik süresinin önemli bölümünü terörle mücadeleyle geçirdi, birçok madalyayla ödüllendirildi. Emekli olduktan 7 yıl sonra, ’Balyoz kumpası’ nedeniyle tutuklanarak 1225 gün Silivri Cezaevi’nde kaldı. Cezaevindeyken bir yandan kumpasa karşı mücadele ederken bir yandan da yaşama tutunabilmek ve sağlığını koruyabilmek için zor şartlarda kitap çalışmaları yaptı.