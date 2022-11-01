Koridor devam etmeli: Akar'dan ikna diplomasisi

Türkiye, tahıl koridorundan çekilen Rusya’yı ikna için diplomasi başlattı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile dün telefonda görüştü. Akar, Ukrayna ve Rusya Savunma Bakanları ile görüşmelerinin sürdüğünü belirterek “Bu inisiyatifin devam etmesini sağlamaya gayret göstereceğiz” diye konuştu. Akar, “Böyle bir durumda gemilerin intikali gecikecek, limanlardaki yığılma daha da yoğunlaşacak. İhtiyaç sahipleri zaten acil olarak tahılları bekliyordu. Sıkıntı daha da artacak” dedi. Akar, şu ana kadar 409 gemi ile yaklaşık 9,3 milyon ton tahılın Ukrayna limanlarından taşındığını belirterek şöyle konuştu:

“Bu inisiyatifin askıya alınması ne Rusya’nın ne Ukrayna’nın ne de kimsenin yararına olacak. Bu inisiyatifin askıya alınması tüm insanlığı etkiliyor. Taraflara kararlarını gözden geçirmelerini hatırlatıyoruz. Türkiye olarak hem ateşkes hem tahıl inisiyatifi konusunda üzerimize düşen ne varsa bugüne kadar yaptık, yapma gayreti içindeyiz.”

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TÜRKİYE’DEN BM’DE SEYİR RİSKİ UYARISI

Türkiye, tahıl anlaşmasındaki aksaklığın ardından dün akşam saatlerinde BM Güvenlik Konseyi’nde İstanbul Boğazı’nda denetim için bekleyen tahıl gemilerinin seyir riski oluşturduğu uyarısı yaptı.BM Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths ise anlaşmanın askıya almasınının “endişe verici” olduğunu belirterek, tedarik hattının açık kalması çağrısında bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise “Karadeniz Girişimi kapsamındaki anlaşmanın ana katılımcısı olarak Rusya bu anlaşmadan çıkmıyor, uygulanmasını askıya alıyor” denildi.

Odessa’dan 12 gemi yola çıktı

Rusya’nın tahıl koridoru anlaşmasından çekildiğini duyurmasına karşın, Türkiye, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) iş birliğinde sevkiyat sürüyor. Ukrayna, tahıl yüklü 12 geminin Odesa Limanı’ndan ayrıldığını duyurdu. Gemilerin toplam 354 bin 500 ton tahıl taşıdığı açıklanırken, bu rakamın planlanandan daha fazla olduğu belirtildi. Neden olarak ise, Rusya’nın anlaşmadan çekildiğini duyurması sonrası pazar günü sevkiyatı ertelenen tahılların da programa dahil edilmesi gösterildi. Programı koordine eden BM yetkilisi Amir Abdullah, "Sivil kargo gemileri asla askeri bir hedef olamaz veya rehin tutulamaz. Gıda sevkiyatı sürmeli" açıklamasında bulundu.

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