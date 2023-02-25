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Koridor süresiz uzasın

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, tahıl koridorunun süresiz olarak uzamasını istediklerini açıkladı. Bodnar, "Anlaşma 120 gün sürecek şekilde imzalandı ve son olarak kasım ayında 120 gün süreyle uzatılmıştı. Ancak biz Ukrayna olarak koridorun süresiz bir şekilde çalışmasını istiyoruz" dedi.

Canberk Doğan
Canberk Doğan
04:00 . 25/02/2023 Saturday
Yeni Şafak
Vasyl Bodnar

Vasyl Bodnar

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, tahıl koridorunun süresiz olarak uzamasını istediklerini açıkladı. Savaşın birinci yılında sosyal medya üzerinden takipçileri ile buluşan Bodnar, Türkiye’nin liderliğinde kurulan ve Rusya, Ukrayna ve BM ile 22 Temmuz’da ayrı ayrı anlaşmalarla kurulan koridorun süresinin 19 Mart’ta dolacağını hatırlattı. Bodnar, “Anlaşma 120 gün sürecek şekilde imzalandı ve son olarak kasım ayında 120 gün süreyle uzatılmıştı. Ancak biz Ukrayna olarak koridorun süresiz bir şekilde çalışmasını istiyoruz. Bu bizim öncelikli hedeflerimizden biri” dedi. Bodnar, koridordan geçen ürün yelpazesi ile liman kapsamının genişlemesini istedi.


#Ukrayna
#Rusya
#Vasyl Bodnar
#Tahıl Koridoru
1 hour ago
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Koridor süresiz uzasın
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