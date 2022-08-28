Koridorda en çok mısır taşındı

qUkrayna limanlarından tahıl yüklü 3 gemi daha yola çıktı. Milli Savunma Bakanlığı, dün sabah saatlerinde 3 geminin daha tahıl yüklü olarak hareket ettiğini açıkladı.

Türkiye’nin liderliğinde kurulan ve 1 Ağustos’ta devreye giren tahıl koridorunda taşınan gıda 1 milyon 43 bin 286 tonu buldu. Koridorun ilk iki haftalık sürecinde çoğunlukla mısır, buğday ve ayçiçeği taşınırken devam eden süreçte ürün çeşitliliği her geçen gün genişledi. Koridorda son olarak bezelye gemileri yola çıktı.

9 çeşit tahıl ürününün çıktığı Ukrayna limanlarında gemiler 615 bin tonla en fazla mısır taşıdı. Tahıl koridoru kapsamında şu ana kadar Ukrayna’dan 180 bin ton buğday, 70 bin ton ayçiçeği küspesi, 30 bin ton kanola tohumu, 48 bin ton ayçiçek yağı, 14 bin ton şeker pancarı, 17 bin ton soya, 4 bin ton bezelye ve 4 bin ton ayçekirdeği geldi. 103 geminin 57’si boş olarak Ukrayna’ya tahıl almaya giderken, 46 gemi de Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı için harekete geçti.

Limanlardan ayrılan gemiler şu ana kadar Türkiye, İngiltere, İrlanda, Hollanda, İtalya, Güney Kore, Çin ve İran’a sevkiyat gerçekleştirirken gıda krizinin daha çok hissedildiği Afrika ülkelerine de sevkiyatlar sürüyor. Bu kapsamda Cibuti ve Etiyopya’ya da tahıl gemileri gidiyor.

EKONOMİ Tahıl koridorundan bir haftada 10 gemiyle 305 bin ton sevkiyat yapıldı