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KONYA

Korkutan tablo: Konya'da obruk sayısı 2 bin 500'e ulaştı

Konya Havzası’nda yer altı sularının çekilerek toprağın göçmesiyle meydana gelen obrukların sayısı, 2 bin 500'e ulaştı. AFAD ve Konya Teknik Üniversitesi'ne bağlı Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi de 3 yıl önce obruk oluşan bölgelerde risk haritası çıkarmak için çalışma başlattı.

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Haber Merkezi DHA
Korkutan tablo: Konyada obruk sayısı 2 bin 500e ulaştı
Konya'da obruk sayısı 2 bin 500'e ulaştı.

Konya Havzası’nda yer altı sularının çekilerek toprağın göçmesiyle meydana gelen obrukların sayısı, 2 bin 500'e ulaştı. Obrukların çoğu, Karapınar ilçesinde oluşurken son yıllarda aynı bölgedeki Ereğli, Halkapınar, Emirgazi, Çumra ile Cihanbeyli, Kulu, Yunak, Çeltik ve Altınekin ilçelerinde de görülmeye başlandı.

  • AFAD ve Konya Teknik Üniversitesi'ne bağlı Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi de 3 yıl önce obruk oluşan bölgelerde risk haritası çıkarmak için çalışma başlattı.

Üç yılda 2 bin 500 obruk tespit edildi

Çalışmaları yürüten Obruk Araştırma, Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, kentteki obruk sayısının 2 bin 500'e ulaştığını söyledi. Arık, "3 yıldır AFAD ile birlikte bölgedeki obruklarla ilgili yaptığımız çalışmalar neticesinde 2022 yılı sonu itibarıyla 2 bin 500 civarı obruktan söz ediyoruz. Bunların tamamı görmeye alışık olduğumuz derin çukurluklar şeklinde değil. Teknik olarak çökme yapıları da dahil ederek söylüyoruz. Derin obrukların sayısı yine 700 civarında. Bunun yanına 1700-1800 kadar sığ obrukları dahil ediyoruz" diye konuştu.


Konya'nın kuzeyinde devam ediyor

Prof. Dr. Arık, obruk araştırma çalışmalarının daha önce Karapınar'da yapıldığını, şu an kentin kuzey bölgesinde devam ettiğini kaydederek şunları söyledi:

"2020 yılında çalışmalar sadece Karapınar bölgesindeydi. O bölgede 500 civarında obruktan söz ediyorduk. 2021 yılında yapmış olduğumuz çalışmalarda Karapınar, Çumra, Ereğli, Halkapınar ve Emirgazi ilçelerini dahil ettiğimiz zaman buradaki çalışmalarda sayı 2 binleri geçti. Özellikle Cihanbeyli, Kulu, Yunak, Çeltik ve Altınekin bölgelerinde yapmış olduğumuz çalışmalarda toplamda 2 bin 500 civarında obruk sayısına ulaşmış olduk. Belki bu obruklar daha önce var olup bizim yeni bulduğumuz olabilir ancak yeni obruklar oluşmaya devam ediyor. 2022 yılı içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalarda Konya'nın kuzey bölgesi dediğimiz bölgelerde riskin biraz daha az olduğu düşünülüyor ama bizim tespit ettiğimiz 1100'ün üzerinde obruk sayısı mevcut. Havza içerisinde özellikle Sarayönü, Cihanbeyli tarafında yeni oluşan obruklar da var. Tabi ki geçtiğimiz yıllarda sayım yapmış olduğumuz Karapınar bölgesinde obruklar oluşmaya devam etti. Son 1 yıl içerisinde ise bu sayının 20'ye yakın olduğunu düşünüyoruz."

Kentin çevresinde de obruklar arttı

Çevre illerdeki obruk sayılarının artışına da dikkat çeken Prof. Dr. Arık, "Sadece Konya'da değil. Konya'ya yakın iller olan özellikle Eskişehir'deki obruk sayısında belirgin bir artış var. Çevre illerde de obruk oluşumu yaygınlaştı. Bununla birlikte değerlendirdiğimizde de ülkemizdeki kuraklık ve yer altı sularının kullanımı nedeniyle obruk sayısının artışında ciddi bir etken olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

Konya Ovası'ndaki çökmeler için 'Obruk Eylem Planı' hazırlanacak
FOTOĞRAF 10
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Konya Havzası’nda yer altı sularının çekilerek toprağın göçmesiyle meydana gelen ve çoğunluğu Karapınar ilçesinde bulunan obrukların sayısı, 2 bin 600’ü aştı.
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Bölgede gün geçtikçe artan obruklar için harekete geçen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi arasında ‘Obruk Alanlarının Tespit Edilmesi projesi kapsamında, tarım ekonomisi ve tarım ürün deseninin obruklara etkisinin araştırılması için ortak çalışmalar yürütülmesi amacıyla AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar arasında protokol imzalandı.
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Proje kapsamında, bölgede meydana gelen obruk oluşumları sınıflandırılarak, türleri modellenecek, uygun litolojik özelliklere sahip olan jeolojik birimlerin sınırları güncellenecek.
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Obruk oluşumunda önemli rol oynayan yapısal jeolojik unsurlar, hidrojeolojik ve meteorolojik koşullar gibi doğal etkenlerle aşırı ve kontrolsüz yer altı suyu kullanımı gibi antropolojik etkenlerin obruk oluşumundaki payı ortaya çıkarılacak. Bu çalışmanın sonucunda topoğrafyada obruk oluşum izleri veren değişimler belirlenerek, obruk oluşturması muhtemel alanlarda jeolojik, jeofizik analiz ve ölçümler yapılarak doğruluğu kontrol edilecek.
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Riskli olarak belirlenen bölgelerde insansız hava aracı ile periyodik uçuşlar gerçekleştirilerek topoğrafik çöküntülerin tespit edilip edilemediği, erken gözlem ve uyarı çalışmalarına uygunluğu saptanacak. Tüm bu veriler ışığında matematiksel model çıkarılarak Konya için Obruk Duyarlılık Haritası üretilecek ve akabinde de Obruk Eylem Planı hazırlanacak. Tüm saha verilerinin bu yıl sonu tamamlanmasıyla Konya Obruk Duyarlılık Haritasının üretimi 2023 yılında bitirilecek.
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Protokolle obruk oluşumunun, ürün deseninin yoğunluğuyla ilişkisi irdelenecek. Yoğun olan ürünün su ihtiyacı, verilere göre ne kadar su kullanıldığı ortaya konulacak
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Sulamayla tarımda kullanılan gübre ve ilaçların topraktan süzülerek altta boşluk oluşturması ve oluşmuş boşluğu büyütmesi ihtimalleri üzerinden çalışmalar yürütülerek, tarımın kapsamlı şekilde obruklara etkisinin ortaya konulması hedefleniyor.
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Konya Ovası'ndaki çökmeler için 'Obruk Eylem Planı' hazırlanacak
Konya'da toprağın çökmesiyle meydana gelen obrukların sayısının 2 bin 600'ü geçtiği Karapınar ilçesinde AFAD ile Ankara Üniversitesi, Obruk Eylem Planı hazırlayacak.


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