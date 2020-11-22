Korona sözlüğü hazırlandı

Dünya üzerinde bir yıla yaklaşan süredir devam eden Kovid-19 salgını sonucunda birçok tıbbi terim günlük yaşantımızın bir parçası oldu. Sağlık Bakanlığı, bu terimlerin yer aldığı 80 kelimelik mini bir Kovid-19 Sözlüğü hazırladı. Filyasyon, antikor, entübasyon, izolasyon artık sağlık çalışanlarının yanı sıra halkın da günlük hayatında sıkça kullandığı kelimelerden bazıları oldu.

NE ANLAMA GELİYORLAR?

Kovid-19 sözlüğünde hastalığa ilişkin yer verilen bazı bilimsel terimler ve açıklamalarından bazıları şöyle:

-Antisepsi: Hastalık oluşturabilen canlı mikroorganizmaları öldürmek veya üremesini durdurmak amacıyla vücut yüzeyine kimyasal madde uygulanması. Antisepsi için kullanılan kimyasal maddelere antiseptik denir.

-Atak hızı: Toplumda hastalığın düzeyini gösteren ölçütlerden biri.

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-Endemi: Bir enfeksiyon etkeninin veya hastalığın belirli bir coğrafyada veya toplulukta sürekli görülmesi durumu.

-Eradikasyon: Bir enfeksiyon etkeninin dünya genelinde kalıcı olarak sona ermesi.

-İmmünite: Bağışıklık

-Kontamine: Enfeksiyon etkeninin vücut yüzeyi, eşyalar veya su, gıda gibi maddeler üzerinde bulunması.

-Prevalans: Belirli bir süre içinde bir hastalığın toplumda görülme sıklığını gösteren ölçüt.

-Ventilasyon: Solunum işleminin ventilatör cihazına bağlı olarak sağlanması.

-Zoonoz: Hayvanlardan insanlara veya insanlardan hayvanlara doğal koşullar altında bulaşabilen hastalık.

DİĞER SÖZCÜKLER

Sözlükte geçen diğer terimlerden bazları ise şöyle:

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-Antijen, antikor, asemptomatik kişi, aşı, ateş

-Bağışık, bağışıklık, bildirim, bilgisayarlı tomografi (BT), birincil vaka

-CoV / coronavirus / koronavirüs, Covid-19 / Kovid-19

-Damlacık yoluyla bulaşma, doğrudan bulaşma, dolaylı bulaşma,

-Ekstübe etmek, el dezenfeksiyonu, el temizliği, enfeksiyon, enfekte kişi, entübasyon, epidemiyoloji

-Fiziki mesafe

-İmmün, inkübasyon süresi, izolasyon

-Karantina, kaynak, konak, kümelenme

-Mortalite, mutasyon

-Normal sabun

-Pandemi, pandemi hastanesi, patojenite, PCR, pik / zirve / doruk, pnömoni, profilaksi

-R0 değeri, Rt değeri, rezervuar, risk faktörü

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-Sağlık, saha incelemesi / filyasyon, salgın, sanitasyon, semptom, sepsis, sosyal mesafe, süper bulaştırıcı

-Temaslı kişi