Gündem Koronavirüs salgınına aldırmayan kişiler kaçak kıraathanede basıldı
ANKARA

Koronavirüs salgınına aldırmayan kişiler kaçak kıraathanede basıldı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde korona virüs salgınına aldırmayan kişiler, kaçak kıraathanede oyun oynarken basıldı. Kaçak kıraathanenin girişine yerleştirilen kameralar dikkat çekti.

Haber Merkezi İHA
koronavirüs salgınına aldırmadan kaçak kraathanede oyun oynayan 25 kişiyi yakaladı.
koronavirüs salgınına aldırmadan kaçak kraathanede oyun oynayan 25 kişiyi yakaladı.

Ankara'da saat 23.00 sıralarında Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Göksu Sokak’ta 'Gece Kartalları’ olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri, şüpheli gördüğü 2 kişiyi durdurmak istedi.

Durumu fark edip kaçan şüpheliler, 3 katlı bir binaya saklandı. Kaçan şahısları kovalayan çarşı ve mahalle bekçileri, gizli olarak işletilen ve pencereleri tahtalar ile kapatılarak içerinin görünmesi engellenen kıraathane ile karşılaştı.

Salgınına aldırmıyorlar

Binanın etrafını saran polis ekipleri, içeride koronavirüs salgınına aldırmadan kaçak kraathanede oyun oynayan 25 kişiyi yakaladı. Binanın 2 katını kaçak olarak kıraathaneye çevirerek vakit geçiren 25 kişi, ifadesi alınmak için karakola götürüldü.

4 kamerayla binanın etrafını izliyorlar

Ayrıca 3 katlı binayı arayan polis ekipleri, apartmanın çevresinin 4 adet kamerayla 24 saat gözetlendiğini fark etti.

Kaçak kıraathane işleten şahısların binanın girişine ve çevresine yerleştirdikleri kameraların ve kapının önünde bulunan zilin, apartmanın önüne gelen kişileri tanıyarak kapıyı açmaları için kullanıldığı tespit edildi.

Korona virüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığının aldığı tedbirler kapsamında kıraathanelerin kapatılmasına karar verildi. Bu karara uymayarak kaçak olarak işletilen kıraathanede arama yapan polis ekipleri, içeride buldukları oyun kağıtları, masalar, alkol şişeleri ve çeşitli malzemelere el koyarken, şüphelilere idari para cezası uygulandı. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Manisa'da korkutan deprem
GÜNDEM
Manisa'da korkutan deprem

Balık tutarken yıldırım isabet eden kişi hayatını kaybetti
GÜNDEM
Balık tutarken yıldırım isabet eden kişi hayatını kaybetti

Milli boksör Güler koronavirüsü bir haftada nakavt etti
GÜNDEM
Milli boksör Güler koronavirüsü bir haftada nakavt etti
Abone Ol Google News
20 bin ölüm: İyi bir sonuç

20 bin ölüm: İyi bir sonuç

​İngiltere, işlerin iyiye gitmediğini açıkladı.
Yargıtaydan emsal karar

Yargıtay'dan emsal karar

Sıfır aldığı otomobil kabusu olunca çareyi mahkemede buldu.
Fırsatçılarageçit yok

Fırsatçılara
geçit yok

​30 ilde operasyon düzenlendi, 160 kişi gözaltına alındı.
Pazar sabahı<br> 'evde kal'dılar

Pazar sabahı
'evde kal'dılar

​İstanbullular koronavirüs tedbirlerine bu kez uydu.
Zeytin yaprağı <br>çayındaki mucize

Zeytin yaprağı
çayındaki mucize

​Virüs türlerine karşı vücudun direncini koruyor.
'Bizim Çocuklar'dan <br>anlamlı destek

'Bizim Çocuklar'dan
anlamlı destek

Virüse karşı sosyal sorumluluk hareketi başlattılar.
Annesi karnına vurarak öldürdü

Annesi karnına vurarak öldürdü

Acılı baba ilk kez konuştu: En ağır şekilde cezalandırılsın
Milyonlarca<br>emekliyi ilgilendiriyor

Milyonlarca
emekliyi ilgilendiriyor

​Emeklilere bayram ikramiyesinde net tarih belli oldu.
Felaketin merkezi New York

Felaketin merkezi New York

ABD'deki 104 bin vakanın 46 bini bu eyalette.
EBA'da canlı<br>dersler başlıyor

EBA'da canlı
dersler başlıyor

​Öğretmenler evden katılacak.
Seyahate 3 şart

Seyahate 3 şart

​Tüm otobüs seferleri valilik iznine bağlandı.
Ölüme terk edildi

Ölüme terk edildi

​Amerikalı genç sağlık sigortası olmadığı için tedavi edilmedi.
Virüsü bir<br>haftada nakavt etti

Virüsü bir
haftada nakavt etti

​Milli boksör yaşadıklarını Yeni Şafak'a anlattı.
Irkçılık virüsü

Irkçılık virüsü

Türklere 'virüsü yayıyorsunuz' diyerek saldırdılar.
Koronavirüse karşı savunmasızlar

Koronavirüse karşı savunmasızlar

​Milyonlarca mültecinin suya ulaşma imkanı yok.
Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı

​Eski milli kaleci Rüştü Reçber hastaneye kaldırıldı.
PKK'ya yüzde 10 pay

PKK'ya yüzde 10 pay

​HDP'li başkanlar örgüte ihalelerden para aktarmış.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.