Gündem Meslektaşlarının alkışları arasında taburcu oldu
YOZGAT

Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı alkışlar eşliğinde taburcu oldu

Meslektaşlarının alkışları arasında taburcu oldu

Yozgat Şehir Hastanesinde koronavirüs tedavisi gören Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Serkan Işıksoy, tedavisinin tamamlanmasıyla meslektaşlarının alkışları arasında taburcu oldu.

Haber Merkezi İHA
Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Serkan Işıksoy
Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Serkan Işıksoy

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde 112 Acil Komuta Merkezi´nde acil tıp teknisyeni olarak çalışan ve geçici görevle Hatay’a giden Serkan Işıksoy, halsizlik ve nefes darlığı şikayeti üzerine Hatay Devlet Hastanesinde tahlil yaptırdı. Tahliller sonucu ciğerlerinin yüzde 90 kapandığı ve koronavirüs salgınına yakalandığı belirlendi.

Işıksoy tedavisinin memleketi Yozgat’ta Şehir Hastanesinde gerçekleştirilmesi istedi ve 18 Aralık Cuma günü Işıksoy, ambulans helikopterle Yozgat’a sevk edildi.

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Allah beni çocuklarıma bağışladı

Sağlığına kavuşan Işıksoy, Kovid-19’a yakalandıktan sonra çok zor bir süreç yaşadığını anlatarak bu süreçte nefes almakta çok zorlandığını söyledi. Işıksoy, “5 gün yoğun bakımda kaldım. 3 çocuğum var. Allah beni çocuklarıma bağışladı. Bu hastalığın şakası yok. Ben alkol ve sigara kullanmıyorum, spor yapıyorum buna rağmen çok zor bir süreç yaşadım. Allah´a şükür tedavimin ardından sağlığıma kavuştum” dedi

Koronavirüs tedavisinden sonra alkışlarla taburcu edildi
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Koronavirüs tedavisinden sonra alkışlarla taburcu edildi
Malatya'da, koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Ömer K. (30), sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edilerek evine uğurlandı. Taburcu edilen hastanın, 14 gün boyunca evinde karantinada tutulacağı öğrenildi. Öte yandan alkışlı uğurlama görüntüleri sosyal medyada da ilgi gördü.

Allah bu hastalığı kimseye yaşatmasın

Kendisi gibi sağlık çalışanlarına ilgileri için çok teşekkür eden Işıksoy, “Allah bu hastalığı kimseye yaşatmasın. Ben de sağlık camiasının bir neferiyim, bundan sonra tekrar bana ihtiyaç duyan bütün hastalar için elimden gelen her şeyi yapacağım. Vatandaşlarımızdan isteğim maske, mesafe ve hijyene dikkat etsinler. Dışarı çıkmasınlar, misafirliğe gitmesinler, 300’den fazla sağlık çalışanı bu salgın nedeniyle hayatını kaybetti, onları düşünsünler” şeklinde konuştu.

Kovid-19’a yakalanan Yozgat Şehir Hastanesinde tedavisi tamamlanan Işıksoy, meslektaşlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

Koronavirüs tedavisi gören 17 günlük bebek alkışlarla taburcu edildi
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Koronavirüs tedavisi gören 17 günlük bebek alkışlarla taburcu edildi
Adıyaman'da, 17 gün önce dünyaya gelen ve burun akıntısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede koronavirüs testi pozitif çıkan bebek, tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi. Anne ve babasına teslim edilen bebeğin 14 gün süreyle de evde karantinada kalacağı belirtildi.


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