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Koronavirüsü yendi, 'evde kalın' dedi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü yendiğini sosyal medya hesabından duyuran 51 yaşındaki eski AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, “Tedavime izole edilmiş bir şekilde evimde devam ediyorum. Devletimizin aldığı tedbirlere uymalı ve evde kalmalıyız” dedi.

Haber Merkezi DHA
AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni
AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni

Geçtiğimiz hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konan eski AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, bir haftalık tedavi sürecinin ardından taburcu edildi. Virüsü yendiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Yeni, vatandaşların alınan tedbirlere uyması gerektiğini belirtti.

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"Bu hastalık bize bulaşmaz" demeyin

Başarılı bir tedavi sürecinin ardından taburcu edildiğini ve tedavisine izole edilmiş bir şekilde evinden devam ettiğini kaydeden Yeni, “Tüm insanlığın mücadele ettiği koronavirüs salgını, artık hepimiz için bir realite. Hiçbirimiz, ‘bu hastalık bize bulaşmaz’ noktasında bir düşünceye sahip olmamalı. Azami derecede dikkatli olmalıyız. Devletimizin, sağlık kurumlarımızın aldığı tedbirlere uymalı ve evde kalmalıyız” diye konuştu.

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