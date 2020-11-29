Koronaya karşı EXPO 2021 Hatay

EXPO 2021’e “Medeniyetler Bahçesi” temasıyla ev sahipliği yapacak Hatay’da, organizasyon için çeşitli alanlarda endemik ve tıbbi aromatik bitkilerle hazırlanacak botanik bahçelerinde, kentin yöresel lezzetleri, tarihi ve kültürel değerleri tanıtılacak.

Unesco’nun ilan ettiği dünyadaki 36 gastronomi kentinden biri olan Antalya, bu özelliğiyle ön plana çıkacak önemli bir organizasyona hazırlanıyor. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Hatay, 23 Nisan-29 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılması kararlaştırılan EXPO 2021’de pandeminin gölgesinde olsa bile “Medeniyetler Bahçesi” temasıyla yaptığı hazırlığı dünyaya sunmak istiyor.

MEDENİYETLER BAHÇESİNDE NELER OLACAK?

Yaptıkları çalışmaları anlatan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kent ekonomisine katkı sunacak ve şehrin zenginliklerini dünyaya tanıtmak amacıyla gerçekleştirilecek fuarın hazırlıklarını tamamlamak üzere olduklarını söyledi. Lütfü Savaş, Hatay’ın gastronomisini, endemik bitki zenginliğini tarihi ve turistik değerlerini ön plana çıkaracak bir temayla çalışmalar yaptıklarını belirtti.

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Lütfü Savaş

UNESCO’NUN TESCİL ETTİĞİ YEMEKLER

Bereketli topraklarda yaşadıklarının farkında olduklarını ifade eden Savaş, bunu hem Türkiye’ye hem de dünyaya anlatmaya çalışacaklarını kaydetti. 309 bin metrekarelik alanda EXPO hazırlığı yaptıklarının bilgisini veren Savaş, bunun 209 bin metrekaresinin Antakya’da, 100 bin metrekaresinin de İskenderun’da olduğunu söyledi. Savaş, “Bu bahçede 2 bin civarında bitkimiz olacak. Bunların 300 civarı Hatay’a ait endemik bitkiler. Karaağaç bölgesinde 36-37 şehir mutfağı olacak. Mutfaklarda, UNESCO tarafından tescillenmiş şehirlerin yemekleri yer alacak” dedi.

ANKARA’DAN DESTEK İSTEDİ

Gastronomi sokağı, antik tiyatro, hobi bahçeleri, ülke bahçeleri, yürüyüş parkurları ve kapalı otopark gibi bölümleri olan EXPO alanının yüzde 80’ini tamamladıklarını belirten Lütfü Savaş, işlerin hızlandırılması için Ankara’nın desteğini beklediklerini söyledi. 2016’da Antalya’da düzenlenen EXPO için hükümetin ciddi destekleri olduğunu hatırlatan Savaş, benzer desteklerden Hatay’ın da yararlanması gerektiğini kaydetti. Savaş, “Burada sadece Hatay’ın tanıtımı olmayacak. Türkiye’nin de tanıtımı olacak. Buradaki birçok işi borçlanarak yapıyoruz. Bu desteklerin kurumsallaşması lazım. Çünkü bizden sonra bu etkinlik Kahramanmaraş’ta yapılacak” çağrısında bulundu.

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Geç de olsa bu tanıtımı yapacağız

Kovid-19 virüsü nedeniyle bütün dünyanın yaşadığı sıkıntıların farkında olduklarını belirten Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, “Salgın hastalıktan dolayı hem yurt içinde hem de yurt dışında seyahat etme şartları zorlaştı. Biz duyurduğumuz takvime uyarak fuarı 23 Nisan-29 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirmek istiyoruz. Şartlar el vermezse belki tarihlerde bir erteleme olabilir ancak her türlü hakkımız baki olduğu için gecikmeli de olsa bu EXPO'yu düzenleyeceğiz. Heyecanla o günleri bekliyoruz. Çünkü Hatay’ın bütün enleri burada olacak. Kentin ekonomik kazancı altı ay ile sınırlı kalmayacak” dedi.