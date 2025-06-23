Köylünün 100 yıllık su hasreti bitti: 11 bin metre uzaklıktaki kaynak suyuna kavuştular

Tekman ilçe merkezine 22 kilometre uzaklıkta bulunan mahallede önceki yıllarda yapılan sondaj çalışmaları ve kaynak arayışlarında mahalleye yetecek miktarda ve kalitede su bulunamamıştı. Hemen hemen bir asırdır süregelen problemi çözmek için kolları sıvayan ESKİ yetkilileri, 11 bin metre uzaklıktaki kaynak suyunu Karataş Mahallesi'ne ulaştırmak için çalışmalara başladı. İlkbahar aylarıyla birlikte başlayan içme suyu hattı çalışmalarında artık sona gelindi ve Karataş Mahallesi suya kavuştu. Mahalle Muhtarı ve sakinleri, yıllardır susuzlukla geçen günlerin ardından büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade ederek, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür etti.