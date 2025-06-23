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Köylünün 100 yıllık su hasreti bitti: 11 bin metre uzaklıktaki kaynak suyuna kavuştular

Köylünün 100 yıllık su hasreti bitti: 11 bin metre uzaklıktaki kaynak suyuna kavuştular

09:2023/06/2025, Pazartesi
IHA
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İlkbahar aylarıyla birlikte başlayan içme suyu hattı çalışmalarında artık sona gelindi.
İlkbahar aylarıyla birlikte başlayan içme suyu hattı çalışmalarında artık sona gelindi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Erzurum Su ve Kanalizasyon (ESKİ) Genel Müdürlüğü, Karataş Mahallesi'nin yıllar süren su hasretine son verdi.

Tekman ilçe merkezine 22 kilometre uzaklıkta bulunan mahallede önceki yıllarda yapılan sondaj çalışmaları ve kaynak arayışlarında mahalleye yetecek miktarda ve kalitede su bulunamamıştı. Hemen hemen bir asırdır süregelen problemi çözmek için kolları sıvayan ESKİ yetkilileri, 11 bin metre uzaklıktaki kaynak suyunu Karataş Mahallesi'ne ulaştırmak için çalışmalara başladı. İlkbahar aylarıyla birlikte başlayan içme suyu hattı çalışmalarında artık sona gelindi ve Karataş Mahallesi suya kavuştu. Mahalle Muhtarı ve sakinleri, yıllardır susuzlukla geçen günlerin ardından büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade ederek, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür etti.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ESKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri, "İçme suyu olmayan tek bir mahallemiz kalmayana kadar çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Ekiplerimiz, Karataş Mahallesi'nin bir asırdır devam eden su problemini kalıcı olarak çözüme kavuşturmuştur. Kendi imkanlarımızla tamamlanan bu çalışmaya emek veren personellerimize teşekkür ediyor, Karataş'a mahallemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dediler.




#Karataş Mahallesi
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