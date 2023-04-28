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Köyüm her gece rüyamdaydı

Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ’ın köylerinden Ağalı Köyü sakinleri 28 yıl sonra topraklarına dönmenin mutluluğunu yaşıyor. 60 yaşındaki Frengiz Selimova, 31 yaşına kadar yaşadığı ve terk etmek zorunda bırakıldığı köyüne dönenlerden. Selimova, “Köyüm her gece rüyama giriyordu. Şimdi buradayım, mutluyuz” dedi.

Burak Doğan
04:00 . 28/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Frengiz Selimova.

Frengiz Selimova.

Azerbaycan’ın Zengilan bölgesinde bulunan Ağalı köyü sakinlerinin 28 yıllık hasreti son buldu. Ermenistan işgali sırasında köylerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlar, 2020’de Azerbaycan ordusunun Türk İHA ve SİHA’larının desteğiyle kazandığı zaferin ardından köyüne dönebilen 60 yaşındaki Frengiz Selimova, 31 yaşına kadar Ağalı Köyü’nde yaşadıktan sonra işgal nedeniyle ayrılmak zorunda kaldığını belirterek, “28 yıl boyunca işgal nedeniyle köyümden uzaktaydım. Azerbaycan’ın çeşitli şehirlerinde yaşadım ama köyüm hep rüyalarıma girdi. Şimdi, çocuk ve torunlarımla buraya yerleştim. Köyün son halinden çok memnunum. Mağaza var, mektep var, yaşamak için her şey var. Toprağımızı da ekebiliyoruz” dedi.

86 AİLE YAŞIYOR

Zaferle birlikte bölgede başlayan yeniden inşa süreci, Ağalı Köyü’nün akıllı köy konseptiyle hızlı bir dönüşüm yaşanmasını sağladı. Şu an 86 aile ve 420 kişinin yaşadığı köyde, sağlık ocağı, anaokulu ve 11’inci sınıfa kadar eğitim ihtiyacını karşılayabilen alanlar inşa edildi. Sağlık ve eğitim altyapısı dijital sistemlerle donatılırken, köyün elektrik ihtiyacı Arşimet türbiniyle sağlanıyor. Hekeri Nehri üzerine kurulan ve dünyada 7 tane bulunan Alman yapımı türbinlerin kapasitesi, kullanıma göre artabiliyor. Yıl sonuna kadar 350 ailenin bölgeye gelmesi hedeflenirken, dönenlerin elektrik ve su ihtiyaçlarını devlet karşılıyor. Evler de bölge halkına hediye edildi. Bölgedeki nüfusu artırmak için büyük çaba sarf edilirken, çocukların eğitimi için ise 14 öğretmen görevlendirildi.

Türk dünyasının lideri Erdoğan

Türkiye’nin kendilerine yoldaş olduğunu söyleyen Frengiz Selimova: “Ben Recep Tayyip Erdoğan’a özellikle teşekkür ederim. Bize çok destek oldular. Onu burada ağırlamak isterim” derken 14 Mayıs seçimleriyle ilgili de düşüncelerini paylaştı: “Seçim olsa oyumuzu ona verirdik. O, Türk dünyasının lideridir” diyen Selimova, “Allah’tan arzu ederim ki seçimleri tekrar kazansın. Ondan başka bir lider tanımıyorum” şeklinde konuştu.


#Azerbaycan
#Ermenistan
#Karabağ
#Frengiz Selimova
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