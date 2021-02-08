Koyunlara yem olarak yedirilen kuru soğan markette 2 kilosu 8.5 TL'den satılıyor

Kuru soğan bugünlerde düşen tüketimi dolayısıyla depolarda çürümeye yüz tuttu, koyunlara yem oldu.

3 yıl öncesine kadar pazar ve marketlerde adeta vatandaşın cebini yakan fiyatlarda satılmasıyla uzun süre gündemde kalan kuru soğan, üretiminin en fazla yapıldığı illerden olan Amasya’nın Suluova ilçesinde bu yıl azalan tüketim nedeniyle çiftçinin elinde kaldı.

HAYVANLARA YEDİRİLİYOR

1990’lı yıllarda büyük kazanç sağlaması dolayısıyla ‘Kırmızı altın’ diye adlandırılan soğanı bu yılda umutla yetiştiren ancak korona virüs (Kovid-19) salgınının da etkisiyle düşen tüketimi nedeniyle hüsrana uğrayan çiftçiler ürünlerini derelere döküp kirliliğe yol açmamak için hayvanlarına yedirmeye başladı.

İSRAF ETMİYORUZ

Soğanlarını satamayan çiftçilerin ürünlerini ağılına getirdiğini belirten koyun yetiştiricisi Sinan Ünlü, “Soğanı ırmağa dökerek israf edeceğimizi hayvanlarımıza yediriyoruz” dedi.

REKLAM

KİLOSU 8.5 TL

Öte yandan tüketimin düşmesine rağmen bazı marketlerde soğanın 2 kilosu 8.5 TL'den satılıyor. Üretimin fazla olmasına rağmen market raflarındaki pahalılık tüketicilerin tepkisine neden oluyor.