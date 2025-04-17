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KPSS puanıyla son atama

KPSS puanıyla son atama

Merve Safa Akıntürk
04:0017/04/2025, Perşembe
G: 17/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Milli Eğitim Bakanlığının açıklayacağı takvim doğrultusunda KPSS puanlarına göre mülakata davet edilecek.
Milli Eğitim Bakanlığının açıklayacağı takvim doğrultusunda KPSS puanlarına göre mülakata davet edilecek.

Öğretmenlerin dört gözle beklediği atama kararı için müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. 10 bini Milli Eğitim Akademisi'ne olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması süreci başlatıldı. Akademiye alınacak 10 bin öğretmen adayı, 13 Temmuz’daki Akademiye Giriş Sınavı'na girecek. Sınavın ardından şartları sağlayan adaylar akademideki eğitimlerine başlayacak. 15 bin aday ise 2024 yılı KPSS puanına göre alınacak. Yüzde 50 KPSS puanı, yüzde 50 mülakat başarısına göre atama yapılacak. Bu atama KPSS puanı ile yapılan son atama olacak. MEB, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuruların 21 Nisan-5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacağını bildirdi.


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