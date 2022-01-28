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İZMİR

Kripto para piyasasında kaybedince kuyumcuyu soydu

İzmir'in Bornova ilçesinde 4 gün önce silahla kuyumcu soyan İdris A. (29) yakalanıp, tutuklandı. İdris A.’nın ifadesinde, kripto para piyasasında kaybedip borçlandığı ve bu nedenle soygunu gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

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Haber Merkezi DHA
Kripto para piyasasında kaybedince kuyumcuyu soydu
Kripto para piyasasında kaybedince kuyumcuyu soydu.

Olay, pazartesi günü saat 17.00 sıralarında Altındağ semti Kemalpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Maske ve bereyle yüzünü kapatıp kuyumcu dükkanına giren kişi, çalışanlara silahla tehdit edip, yaklaşık 55 bin lira değerinde para ve altın alarak kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. İş yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelinin belinden çıkarttığı tabancayı çalışanlara doğrulttuğu, ardından bir miktar altın alıp kaçtığı görüldü.


TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ


Polis ekipleri, yapılan çalışmayla şüphelinin İdris A. olduğunu belirledi. İdris A., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin soygunu gerçekleştirdiği tabanca ve çaldığı altın ile paralar da ekiplerce ele geçirildi.


İdris A.’nın ifadesinde kripto para piyasasına yatırdığı parayı kaybettiğini, soygunu da bu nedenle gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İdris A., çıkarıldığı mahkemece nitelikli yağma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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