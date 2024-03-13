Kripto para yasası bir aya hazır: İzinsiz kriptoya hapis cezası

Hazırlanan taslakta, Kripto Varlık Kanunu'yla ilgilenecek tüm kurum ve kuruluşlar belirlendi. Kripto varlıklar hakkında gerekli tüm izinler Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) alınacak. TÜBİTAK, BDDK ve Hazine ve Maliye Bakanlığı da kanunda yerini alıyor. TÜBİTAK Kripto para işlemlerde tüm teknik kriterleri düzenlerken, SPK yapılacak tüm işlemlerin kuralarını belirleyecek.

ZİMMETE 8 İLE 14 YILA KADAR HAPİS

Taslakta, izinsiz olarak kripto varlık hizmeti verenler hakkında, 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. ATM veya ofislerde para karşılığı coin satan herkesin bu cezayı alacağı öğrenildi. Başkasının kriptosunu zimmetine geçirenlere 8 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası ve kripto borsasının zararını karşılama cezası verileceği bilgisi paylaşıldı.

Borsaların kişileri mağdur ettikleri takdirde mağdur edilen kişi sayısına bakarak vergi öncesi kârlarının yüzde 20’sine kadar ceza kesilebileceği belirtildi. Taslakta kripto satın alma limiti olmadığı ifade edilirken, SPK'nın bunu Türk Lirası'nın Kıymetini Koruma Kanunu'na dayandırarak, limitleyebileceğinin de altı çizildi.

BORÇLUYA HACİZ YOLDA

Taslağa göre borçlu olan kripto varlık sahibi kişilere haciz gelebilir. Ayrıca borçlarından dolayı el konulan kripto varlıkların Merkez Bankası'nın ‘Blok Zincir’ cüzdanlarına taşınacağı kaydedildi. Kripto para işlemleri, ‘kitle fonlama’ olarak nitelendirilirken, bankacılık mevzuatından ise muaf tutuluyor. Borsaların ortaklık yapılarındaki tüm değişikliklerin ve hatta yönetici atama süreçlerinde onayların tamamının SPK'dan alınacağı bildirildi. Yapılacak tüm kripto para iletişim çalışmalarının SPK mevzuatına uygun olması istenirken, yatırım danışmanlığı yapmak için, borsaların SPK'dan onay almaları istenecek.

YASA NİSANDA NETLEŞECEK

TBMM'de nisan ayı içinde görüşelecek yasanın onaylanmasının ardından, Türkiye’de faaliyet gösterme izni olmayan platformlara, internet erişim yasağı getiriliyor. Kripto para borsalarının borçlarıyla ilgili, kişilerin cüzdanındaki paradan tahsil edilemez şeklinde madde eklenerek, kişisel kripto para yatırımlarının korunması amaçlanıyor. Kanun yayınlandıktan sonra mevcut borsaların hızla eksikliklerini tamamlamaları gerektiğine işaret ediliyor.







