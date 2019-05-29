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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Kriptolara ankesör baskını

TSK’ya sızan terör örgütü üyelerine yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. FETÖ’nün kriptolarının yakalanması için İstanbul merkezli 24 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi, 45’i yakalandı.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından yürütülen sabit hat ‘Ankesörlü telefon’ soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. TSK’daki kripto FETÖ üyelerinin deşifre olmasına yönelik yürütülen soruşturmada İstanbul merkezli 23 ayrı ilde 74 askere yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin darbe girişimine katılmadıkları ve haklarında bugüne kadar herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği öğrenildi. İstanbul TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda gözaltı listesinde aralarında Albay ve Yarbay’ların da bulunduğu 32 şüphelinin muvazzaf olduğu öğrenildi.

ALAY VE YARBAY’LAR MUVAZZAF

Şüpheliler arasında 1 Albay, 2 Yarbay, 3 Binbaşı, 2 Yüzbaşı, 20 Üsteğmen, 2 Teğmen, 27 Astsubay, 9 Uzman Çavuş, 3’ü ise darbe girişimi sırasında askeri öğrenci olarak görev yaptığı edinilen bilgiler arasında yer aldı.

BİN 199 TSK MENSUBU TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında bugüne kadar darbe girişimi veya örgüt mensubiyeti nedeniyle haklarında herhangi bir işlem gerçekleştirilmeyen 2 bin 713 asker hakkında gözaltı talimatı verildi. Şüphelilerden 1 906’sı yakalanırken yakalananlardan bugüne kadar 491’i itirafçı olarak örgütsel faaliyet ve üyeleri hakkında faydalı bilgiler vererek serbest kaldı.

Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen ancak faydasız ve eksik bili verenlerin ise serbest bırakılmayarak tutuklamaya sevk edildikleri öğrenildi. 216 şüphelinin tutuklama istemiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliklerinde etkin pişmanlıktan yararlanarak adli kontrolle serbest kaldıkları öğrenilirken, toplam 1 199 şüpheli tutuklandı.

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