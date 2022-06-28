Kriteri belirle katalogdan seç

FETÖ’nün örgüte sadakati diri tutmak için uyguladığı katalog evlilik yazılımının dijital uygulaması gün yüzüne çıktı. Bir örgüt militanına ait dijital materyallerden elde edilen katalogda, evlenilmek istenen kişilere ait boy, kilo, saç ve ten rengi gibi detaylar girilerek uygun kriterler oluşturuluyor. Kişisel bilgiler, iletişim bilgileri, fiziksel özellikler ve kariyer bilgileri başlıklarının yer aldığı dijital katalogda,kişilere ait dindarlık, fiziki görünüm, huy güzelliği, maddi durum, eğitim/kariyer, kurumla irtibat gibi detaylar da 1’den 6’ya kadar puanlandırılıyor. Katalog evlilik yapmak isteyen kişiler, bu kriterleri taşıyan örgüt mensuplarıyla tanıştırılıyor.

GERİ KAFALI OLMAYIN

Dijital kataloğun örgüt içinde aktif olarak kullanıldığını belirten itirafçı bir mahrem imam, “Mahrem yapılanma içinde görev alan bir personel ile evlenecek kızların mutlaka başlarını açmaları gerekirdi. Adaylar arasında din kültürü öğretmeni olmazdı ve kolay ataması yapılan bölümlerden olurlardı. Adayların sosyal olmaları, geri kafalı olmamaları, manevi yönlerinin sağlam olması gibi kriterlere önem veriliyordu. Kriterlere uyan kızlar daha sonra evlenecek askerlerle tanıştırılıyordu. Katalog evlilik yapmayan askerler kurmay olamıyor, pasif görevlere gönderiliyordu” dedi.

EŞİNİ KATALOGDAN SEÇMİŞ

1995-2004 yılları arasında örgüt ile irtibatını kesen fakat 2005 yılı ortalarında yeniden katılan itirafçı, evlenmek isteyince o dönem eşiyle tanıştırıldığını söyledi. Odönem üniversite son sınıf öğrencisi olan ve örgüt evinde kalan eşinin MEB’den KHK ile ihraç edildiğini anlattı. 2007 yılında Harp Akademisi Sınavları’na hazırlanmak için örgüt tarafından yönlendirilen itirafçı, sınava 7 ay kala çıkacak soruların USB’ler içinde kendisine verildiğini, akademiyi sadece bu sorulara çalışarak kazandığını anlattı.

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GÜNDEM FETÖ'nün dijital evlilik kataloğu ortaya çıktı