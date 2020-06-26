Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Kritik üsteki FETÖcü itirafçı oldu Spor salonuna geliyor musun?
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

FETÖ'cü askerlerin birbirleriyle konuşurken kullandığı şifreli kelimeler

Kritik üsteki FETÖ’cü itirafçı oldu: Spor salonuna geliyor musun?

FETÖ’nün TSK’daki yapılanmasına yönelik ankesör soruşturmasında gözaltına alınan Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü’nden muvazzaf Astsubay Z.A. itirafçı oldu. Yurt dışındaki hava harekatlarının merkezinde görevli Z.A., FETÖ üyesi olan TSK mensuplarının ismini tek tek savcılıkla paylaştı.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Fotoğraf:Arşiv
Fotoğraf:Arşiv

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TSK’daki FETÖ üyelerine yönelik yürütülen ankesörlü telefon soruşturması kapsamında geçen hafta 119’u muvazzaf 167 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığı’nda Hava Radar Kıta Komutanlığı’nda görevli Astsubay Z.A da gözaltına alındı. Suriye’nin kuzeyine yönelik Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı, Bahar Kalkanı harekatları gibi yurt dışındaki terör unsurlarına yönelik hava harekatının koordine edildiği Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığı’nda görevli muvazzaf Astsubay Z.A itirafçı oldu.

Yargıtay'dan FETÖ kararı: Ankesör kesin delil
GÜNDEM
Yargıtay'dan FETÖ kararı: Ankesör kesin delil

HAREKAT NOKTASININ GÖBEĞİNDE

Z.A, Aralık’tan itibaren FETÖ’nün TSK’daki yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen 6 operasyonda itirafçı olan 145 isimden bir tanesi oldu. Henüz 25 yaşında olan Z.A, örgüt ile İzmit ilinde lise ikinci sınıfa giderken tanıştığını aktardı. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul’daki örgüt evinde üniversiteye hazırlanan Z.A 2013 yılında İzmir Hava Meslek Yüksek Okulu’nu kazandı.

‘SPOR SALONUNA GELİYOR MUSUN?’

İfadesinde örgüt abiliğini yapan isimleri savcılıkla paylaşan Z.A, örgüt abisiyle askeri öğrenciyken ilk etapta bir doktorun evinde buluştuklarını aktardı. Z.A: “Eve gitmeden önce ‘Said’ kod isimli şahıs ankesörlü dediğimiz sabit bir hattan cep telefonumu arıyor, ‘Spor salonuna geliyor musun’ şeklinde aramızda anlaştığımız şifreyi söylüyordu. Biz de cevabımızı veriyorduk. Bazen, kendisi sabit hattan arayarak, ‘Spor iptal’ diyerek o hafta yapacağımız buluşmanın iptal olduğunu bildiriyordu. Eve gittiğimde doktor ve eşi salona gelip bize katılmıyordu. Mahrem abi ile Gülen kitapları ve namaz kılıp güncel konulardan konuşup ayrılıyorduk.”

İtirafçı oldular: FETÖ soruşturmalarında gözaltına alınmışlardı
GÜNDEM
İtirafçı oldular: FETÖ soruşturmalarında gözaltına alınmışlardı

ARKADAŞI TEŞHİS ETTİ İFADEYİ DOĞRULADI

  • Soruşturma kapsamında daha önce Z.A hakkında teşhiste bulunan askeri okuldan sınıf arkadaşı S.Ö’nün de ifadesi de soruşturma dosyasında kendisine yer buldu. S.Ö kendisiyle beraber örgüt evinde kaldığını söylediği Z.A’ya söz konusu ifade ve söyleyecekleri soruldu. Z.A ifadenin ve teşhisin doğru olduğunu belirterek örgüt evinde beraber kaldıklarını savcılıkla paylaştı.

FETÖ örgütten olmayan askeri öğrencilere 'şekillendirme' ve 'sıfırlama' taktiği uygulamış
GÜNDEM
FETÖ örgütten olmayan askeri öğrencilere 'şekillendirme' ve 'sıfırlama' taktiği uygulamış
Abone Ol Google News
Mesaj yine Giritten

Mesaj yine Girit'ten

​Yunanistan rüyalardan uyanmayı bir türlü beceremiyor.
Rum kampında çocuk tacizi

Rum kampında çocuk tacizi

​Duş ve yemek sırasında bekleyen çocuklar hakkında iğrenç iddia.
İşkence rejimi

İşkence rejimi

​On binlerce sivil Esed zindanlarında can verdi.
Cesetler<br>çöp torbasında

Cesetler
çöp torbasında

İşte Brezilya Hastanelerindeki korkunç görüntüler...
Vakalar<br>böyle artıyor

Vakalar
böyle artıyor

En büyük sebepler uyarıların dikkate alınmaması ve dikkatsizlik.
Abdülhamid Han'a <br>alçak saldırı

Abdülhamid Han'a
alçak saldırı

​CHP'nin yandaş kanalındaki yayın sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
Uçakları<br>balon çıktı

Uçakları
balon çıktı

Önce şovunu yaptı sonra hemen geri çekti.
4 asırlık bir eser daha gün yüzüne çıkıyor

4 asırlık bir eser daha gün yüzüne çıkıyor

​Bursa Mevlevihanesi, özgün kimliği ile yeniden gün yüzüne çıkıyor

​O şehitler için vicdanın niye sızlamadı?
Kritik üsteki<br>FETÖ'cü itirafçı oldu

Kritik üsteki
FETÖ'cü itirafçı oldu

​Spor salonuna geliyor musun?
MİT 170<br>rehine kurtardı

MİT 170
rehine kurtardı

Rehine operasyonlarında da önemli başarı sağladı.
Gençlerle buluşacak

Gençlerle buluşacak

Sosyal medyadan canlı yayınlanacak.
Çin korkusu büyüyor

Çin korkusu büyüyor

ABD ve AB ortak masa kuruyor.
Vaka sayıları <br>neyi gösteriyor?

Vaka sayıları
neyi gösteriyor?

​Bakan Koca, son sayıları açıkladı.
Artık gizlemiyorlar

Artık gizlemiyorlar

Koronavirüsle mücadelede iş birliği yapacaklar.
Üç yüz hane <br>karantinaya alındı

Üç yüz hane
karantinaya alındı

"​Köyde bir nişan yaptılar milletin geleceğini yıktılar."
Beşiktaş'ta <br>koronavirüs şoku

Beşiktaş'ta
koronavirüs şoku

Maç öncesinde iki futbolcunun testi pozitif çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.