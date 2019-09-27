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Küçük Alptuğ’un şüpheli ölümü

Balıkesir Manyas’ta dere yatağında yaralı bulunan iki yaşındaki Alptuğ Özel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Alptuğ’a çarpıp, kaçtığı şüphesiyle kamyon sürücüsü F.I. ile babası E.I. gözaltına alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Minik Alptuğ öğle namazı sonrası Manyas’ın kırsal Boğazpınar Mahallesi’nde toprağa verildi.
Minik Alptuğ öğle namazı sonrası Manyas’ın kırsal Boğazpınar Mahallesi’nde toprağa verildi.

Balıkesir’in Manyas ilçesinde 2 yaşındaki Alptuğ, içinde su bulunmayan dere yatağında ölü bulundu. Olay, önceki akşam, Manyas'a bağlı Boğazpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinlerinden E.I., iddiaya göre, dere kenarında çocuğun hareketsiz yattığını gördü. Çocuğun yanına yaklaşan E.I., mahalleliden Hasan Özel'in oğlu Alptuğ olduğunu fark etti. E.I.'nın haber vermesiyle gelen Hasan Özel, yaralı olduğunu gördüğü çocuğunu kucaklayıp hastaneye götürdü. Minik Alptuğ doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Dere kenarında yaralı bulundu, hastanede hayatını kaybetti

KAMYON ÇARPTI

Manyas Jandarma ekipleri, Alptuğ'un ölümünü şüpheli bularak soruşturma başlattı. Dere kenarındaki görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, Alptuğ'un yaralı bulunduğu yerden kısa süre önce kamyonun hızla geçtiği bilgisine ulaştı. Kamyonu kullananın, Hasan Özel'e Alptuğ'un durumu bildiren E.I.'nın oğlu F.I. olduğu belirlendi. Bunun üzerine E.I. ile oğlu F.I., gözaltına alındı. Öte yandan, çocuğun cenazesi öğle namazı sonrası mahalle mezarlığında toprağa verildi. Baba Hasan Özel’in mezarlıkta taziyeleri kabul ederken ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

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