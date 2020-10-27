Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Küçük esnafın zararına iki genç girişimci çözüm üretti Mobil uygulama ile satış yapabilecekler
İSTANBUL

Küçük esnafın zararına iki genç girişimci çözüm üretti: Mobil uygulama ile satış yapabilecekler

Koronavirüs yüzünden aylarca evlerde kalan vatandaşlar hem kendilerini hem de çevredeki insanları düşünerek alışverişlerini internetten üzerinden yaptılar. Bu mobil alışveriş bir taraftan avantajlı olarak ele alınsada bir taraftan da küçük esnafı zarara soktu. İstanbul'da iki genç bu soruna çözüm bulmak için küçük esnafın da mobil uygulama ile satış yapmasını sağlayacak bir çözüm üretti hem ucuz hem de kurtarıcı olan bu çözüm sayesinde küçük esnafta kazanacak.

Haber Merkezi DHA
Esnaf için mobil uygulama.
DHA
Esnaf için mobil uygulama.
Esnaf için mobil uygulama.
DHA
Esnaf için mobil uygulama.


İstanbul'da iki genç girişimci pandemi nedeniyle işleri azalan küçük işletmeler için mobil uygulama hazırladı. İnternet altyapısı olmayan küçük işletmeler için hazırlanan uygulama sayesinde mahalle esnafı da online satış dünyasında katıldı.
Pandemi nedeniyle pek çok vatandaş internet üzerinden alışverişi tercih etti. Hal böyle olunca semt mahallerinde satış yapan ve internet üzerinden satış yapmayan küçük işletmelerin bu süreçte satışları azaldı. Bu durumu fark eden iki genç girişimci Emir Emad ve Hiram Sel, küçük işletmelerin kullanabileceği bir mobil uygulama hazırladı. Uygulama sayesinde çevredeki küçük işletmeleri gören vatandaşlar mahallerindeki dükkanlardan alışveriş yapabiliyor.

DHA


Hazırladıkları uygulamayı anlatan Emir Emad, “Pandemide esnafımızın çok yalnız kaldığını fark ettik. Daha sonra bu fikir aklımıza geldi üzerinde çalıştık ve küçük esnafa yönelik uygulama yaptık. Konum bazlı etrafta hangi esnaflar varsa size gösteriyor.

  • İsterseniz mesaja atıyorsunuz, isterseniz arayabiliyorsunuz. Uygulamaya üye olduktan sonra mağaza bilgilerini giriyor daha sonra biz devreye giriyoruz. Esnafların dijitale dahil olabilmesi için web sitesi kurması, uygulama yapması gerekiyor. Bu çok uzun bir süreç ve maliyetli" dedi.
  • Hiram Sel de uygulama sayesinde sadece işletmelere değil, evde kendi imkanları ile üretim yapan kişilere de imkan tanıdıklarını belirterek, “Evde kendi tişörtlerini yapanlar, börek yapanlar var. Onların da dijitale girmesi gerekiyor çünkü pandemi hala devam ediyor.

Her şey de dijitale geçtiği için onların da girişimlerini dijitale taşıyıp yardımcı oluyoruz. Biz de pandemi sürecinde işlerimizi kaybettik ve herkesin de dijitale geçtiğini görüyoruz. Tüketicinin de dijitale güvendiğini görünce hem evinde hem dükkanında olan kişileri bu yüzden dijitale yönlendirmek istedik" diye konuştu.


TORUNLARI ÖĞRETTİ, ONLİNE SATIŞA BAŞLADI

    Uygulamayı kullanan 67 yaşındaki manav Dursun Başpınar “ İlk başlarda uygulamayı kullanırken zorlandım. Daha sonra torunlarım gösterdi öğrendim. Siparişleri almaya başladım. Müşteriler memnun, biz memnunuz. Pandemi döneminde çok zorlandık. İnsanlar gelemedi, bizi arayıp sipariş verdiler. Biz de denedik, memnun kaldık. Ürünlerin fotoğraflarını yüklüyorum, müşteriler oradan görüp sipariş veriyor. Pandemi geçse de kullanamaya devam edeceğiz" dedi.

Şarküteri ürünleri satan Doğan Ağraş ise “20 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkamadığı için evden sipariş vermeye başladı. Biz bunu yapmaya başladığımız zaman satışlarımızın arttığı gördük. Bu şekilde hem hijyen açısından hem ekonomik olarak pandemi sürecini atlatabildik. İlerleyen günlerde bu talebi dijital ortamda daha da ileriye taşımak istiyoruz. Mahallemizdeki müşterilerimize istedikleri her ürünü hemen götürebiliyoruz" diye konuştu.


EVDE YAPTIĞI BÖREKLERİ UYGULAMA SAYESİNDE SATIYOR


Evde yaptığı börekleri uygulama sayesinde mahalledeki müşterilere sattığını söyleyen Asiye Yıldız, “Hamur işi, börek yapıp sattığım dükkanımı oandemi sürecinde dükkanımı kapattım. Bende artık evde yapıyorum bunları. Komşular sayesinde öğrendim uygulamayı, öğrendim kullanmaya başladım. Hiç aklıma gelmezdi böyle satış yapmak. Satışlar çok arttı bu şekilde. Dezavantaj avantaja dönüştü bu şekilde. Genelde yakın çevremize satış yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Siber dolandırıcılara dikkat: Karantinada online alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken 8 nokta
HAYAT
Siber dolandırıcılara dikkat: Karantinada online alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken 8 nokta

Abone Ol Google News
İstifalar kabul edilmeyecek

İstifalar kabul edilmeyecek

​Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs sürecinde kritik karar.
MEBden 81 ile yazı

MEB'den 81 ile yazı

​Okullarda sınavların nasıl yapılacağı belli oldu.
Bilanço ağırlaşıyor

Bilanço ağırlaşıyor

​Sağlık Bakanlığı son tabloyu paylaştı.
Hiçbir zaman uyaramaz

Hiçbir zaman uyaramaz

AK Parti'den Macron'a anladığı dilden cevap.
Gram altın <br>500 TL'yi geçti

Gram altın
500 TL'yi geçti

​İşte Kapalıçarşı'da altın fiyatları.
İstanbul barajları kritik seviyede

İstanbul barajları kritik seviyede

​Son beş yılın dibini gördü; eski elektrik direkleri ortaya çıktı​.
Gizli hazine ortaya çıkıyor

Gizli hazine ortaya çıkıyor

​Tarihi dokunun ortaya çıkarılması hedefleniyor.
Macron'a sert tepki

Macron'a sert tepki

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak bildiri.

Yeni önlemler alınabilir

Yeni önlemler alınabilir

​Bilim Kurulu Üyesi Ataş Kara'dan önemli sinyal.

​Yunan donanmasının içler acısı hali, bir darbe ile paramparça oldu.
İstanbul Valiliği Kılıçdaroğlu'nun
Gündem

İstanbul Valiliği Kılıçdaroğlu'nun "İmamoğlu toplantıya çağrılmadı" iddialarını yalanladı

İstanbul Valiliği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, "Koronavirüsün ilk gündeme geldiği günlerde gerçekleştirilen toplantıya İmamoğlu davet edilmedi" sözlerine ilişkin bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, İmamoğlu'nun 22 Mart'taki toplantıya davet edildiği ancak İBB Başkanının, Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşinin cenaze merasimine katılacağını bildirerek yerine yardımcısını gönderdiği belirtildi.
Meteoroloji açıkladı: Serin ve yağışlı hava geliyor
Gündem

Meteoroloji açıkladı: Serin ve yağışlı hava geliyor

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin yarın öğle saatlerinden sonra Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemi ile birlikte yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.
Çocukların medya ve bilgi okuryazarlığı için 'Bilgi Kaşifi Projesi'
Hayat

Çocukların medya ve bilgi okuryazarlığı için 'Bilgi Kaşifi Projesi'

Yanlış bilginin yayılması dünyanın en büyük salgını olarak nitelendirildiği bir çağda çocuklar doğru bilgiyi nasıl ayırt edecek? Çocukları çevrimiçi dünyadan uzak tutarak koruyamayacağımız bir zamanda olduğumuzu söyleyen ve bu yüzden erken okuryazarlık, okuma kültürü oluşturma ve kütüphane kültürünü geliştirmek için çalıştıklarını söyleyen Kütüp-Anne Platformunun kurucusu ve yöneticisi Merve Yavuzdemir, Bilgi Kaşifi Projesi'ni başlattıklarını duyurdu. Yavuzdemir, "AB Sivil Düşün Bizi Bağlayan Şeyler Kovid-19 özel desteği ile yürüttüğümüz BİLGİ KAŞİFLERİ projesi ile medya ve bilgi okuryazarlığı becerilerinin geliştirilerek salgın döneminde çocukların dayanıklılığının artırılmasını hedefliyoruz" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.