Küçük esnafın zararına iki genç girişimci çözüm üretti: Mobil uygulama ile satış yapabilecekler



İstanbul'da iki genç girişimci pandemi nedeniyle işleri azalan küçük işletmeler için mobil uygulama hazırladı. İnternet altyapısı olmayan küçük işletmeler için hazırlanan uygulama sayesinde mahalle esnafı da online satış dünyasında katıldı.

Pandemi nedeniyle pek çok vatandaş internet üzerinden alışverişi tercih etti. Hal böyle olunca semt mahallerinde satış yapan ve internet üzerinden satış yapmayan küçük işletmelerin bu süreçte satışları azaldı. Bu durumu fark eden iki genç girişimci Emir Emad ve Hiram Sel, küçük işletmelerin kullanabileceği bir mobil uygulama hazırladı. Uygulama sayesinde çevredeki küçük işletmeleri gören vatandaşlar mahallerindeki dükkanlardan alışveriş yapabiliyor.

DHA



Hazırladıkları uygulamayı anlatan Emir Emad, “Pandemide esnafımızın çok yalnız kaldığını fark ettik. Daha sonra bu fikir aklımıza geldi üzerinde çalıştık ve küçük esnafa yönelik uygulama yaptık. Konum bazlı etrafta hangi esnaflar varsa size gösteriyor.

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İsterseniz mesaja atıyorsunuz, isterseniz arayabiliyorsunuz. Uygulamaya üye olduktan sonra mağaza bilgilerini giriyor daha sonra biz devreye giriyoruz. Esnafların dijitale dahil olabilmesi için web sitesi kurması, uygulama yapması gerekiyor. Bu çok uzun bir süreç ve maliyetli" dedi.

Hiram Sel de uygulama sayesinde sadece işletmelere değil, evde kendi imkanları ile üretim yapan kişilere de imkan tanıdıklarını belirterek, “Evde kendi tişörtlerini yapanlar, börek yapanlar var. Onların da dijitale girmesi gerekiyor çünkü pandemi hala devam ediyor.

Her şey de dijitale geçtiği için onların da girişimlerini dijitale taşıyıp yardımcı oluyoruz. Biz de pandemi sürecinde işlerimizi kaybettik ve herkesin de dijitale geçtiğini görüyoruz. Tüketicinin de dijitale güvendiğini görünce hem evinde hem dükkanında olan kişileri bu yüzden dijitale yönlendirmek istedik" diye konuştu.



TORUNLARI ÖĞRETTİ, ONLİNE SATIŞA BAŞLADI

Uygulamayı kullanan 67 yaşındaki manav Dursun Başpınar “ İlk başlarda uygulamayı kullanırken zorlandım. Daha sonra torunlarım gösterdi öğrendim. Siparişleri almaya başladım. Müşteriler memnun, biz memnunuz. Pandemi döneminde çok zorlandık. İnsanlar gelemedi, bizi arayıp sipariş verdiler. Biz de denedik, memnun kaldık. Ürünlerin fotoğraflarını yüklüyorum, müşteriler oradan görüp sipariş veriyor. Pandemi geçse de kullanamaya devam edeceğiz" dedi.

Şarküteri ürünleri satan Doğan Ağraş ise “20 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkamadığı için evden sipariş vermeye başladı. Biz bunu yapmaya başladığımız zaman satışlarımızın arttığı gördük. Bu şekilde hem hijyen açısından hem ekonomik olarak pandemi sürecini atlatabildik. İlerleyen günlerde bu talebi dijital ortamda daha da ileriye taşımak istiyoruz. Mahallemizdeki müşterilerimize istedikleri her ürünü hemen götürebiliyoruz" diye konuştu.

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EVDE YAPTIĞI BÖREKLERİ UYGULAMA SAYESİNDE SATIYOR



Evde yaptığı börekleri uygulama sayesinde mahalledeki müşterilere sattığını söyleyen Asiye Yıldız, “Hamur işi, börek yapıp sattığım dükkanımı oandemi sürecinde dükkanımı kapattım. Bende artık evde yapıyorum bunları. Komşular sayesinde öğrendim uygulamayı, öğrendim kullanmaya başladım. Hiç aklıma gelmezdi böyle satış yapmak. Satışlar çok arttı bu şekilde. Dezavantaj avantaja dönüştü bu şekilde. Genelde yakın çevremize satış yapıyoruz" ifadelerini kullandı.