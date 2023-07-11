Küçük Prens Galataport’ta

Fransız yazar Antoine de Saint-Exupéry’nin Küçük Prens’i yayımlamasının üzerinden tam 80 yıl geçti. İlk olarak bin sayfa yazılan daha sonra kısaltılarak günümüzdeki halini alan kitap, çevrildiği 505 dil ve lehçede küçük büyük herkesin dünyasına farklı şekilde temas etti. Galataport İstanbul ve Marketing Toys, kitabın 80. yaşına özel “Küçük Prens Sergisi” hazırladı. 7’den 70’e herkese hitap eden sergide ziyaretçiler dev gül bahçesinden 3D gezegenlere yolculuk yapacak, tilki ve animatronik yılana kadar farklı karakterlere yakından temas edecek. Sergi 31 Ekim’e kadar Galataport İstanbul M Blok üst katta haftanın her günü 11.00-21.00 arasında görülebilecek.

Kitabın sayfalarında geziniyor hissi uyandıran serginin girişinde, sanatseverleri farklı dilde yazılmış Küçük Prens kitapları karşılıyor. İki alandan oluşan serginin ilk bölümünde çocukların öğrenmelerini destekleyici ve becerilerini geliştirmesine yardımcı oyunlar bulunuyor. Buradaki hafıza oyunu ve kitaba ilişkin bilgiler bölümüyle Küçük Prens dünyasına giriş yapılıyor. İkinci sergi alanına geçmeden çocuklar bu alandaki perdeye hayallerini yazdıkları yıldızları asıyor. Daha sonra ise gezegenlerinde bekleyen tilki, kral gibi karakterleri inceleme fırsatı buluyor.





GALAKSİ ORTAMI OLUŞTURDUK

Galataport’ta geniş yelpazede sanatsevere ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Marketing Toys kurucusu Koray Özdemir “Küçük Prens tam bir tutku objesi aslında. A’dan Z’ye her şeyini onunla yaşayan, defalarca okuyan hayranları da var. Onlar için sürekli okudukları galaksinin içinde olmak ve görmek çok etkiliyor. Üç boyutlu gezegenleri UV ışıkları ve neonlarla destekleyerek galaksi ortamı oluşturduk. Okumayanlar için de bir başlangıç oluyor. Yetişkinlerin ise verilen mesajları bulup çocukluklarına döndükleri bir dünya. Farklı ülkelerden gelen ziyaretçiler, sergimizde kendinden bir şey buluyor. Önümüzdeki dönem için çocukların zihnine hitap edecek atölye ve etkinlikler düşünüyoruz” dedi.

Galataport İstanbul Pazarlama ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bali ise Küçük Prens’in kendini bulma yolculuğunda önemli bir yayın olduğunun altını çizerek “Çocukların da kendini bulma, keşfetme yolculuğu var. Onların yanında olmak ve aslında burada İstanbul’a kendilerini ait hissetmek için çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Küçük Prens sergisi ise en son işimiz. Çocuklar ve aileleri burada güvenli vakit geçirirken sanata da dahil oluyorlar” sözlerini kullandı.





AİLE SERGİYİ ZİYARET EDEBİLİR

2015 yılında vizyona giren Küçük Prens filminin lansmanını da yaptıklarını söyleyen Koray Özdemir, yayının lisans haklarına sahip olduklarını dile getirdi. Yazarın ailesiyle o günden bu yana temasta olduklarını belirterek sergi için sık sık görüş alışverişinde bulunduklarını dile getirdi. Özdemir: “Sergiyi Antoine de Saint-Exupery’nin yeğeni Olivier D’Agay’dan karşılıklı görüş bildirip ve içerikleri konuşarak hazırladık. Süreci yazarın ailesiyle yürütmek değerli, çünkü onların bildikleri ve nesil nesil birbirlerine aktardıkları bir dünya var. Sergi alanından ve Galataport’tan fotoğraflar paylaştığımızda etkilendiler. Programlarına uyarsa sergiyi ziyaret edecekler” diye konuştu.



