Küçükçekmece'de binada yangın: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Küçükçekmece'de bir binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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