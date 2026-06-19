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Küçükçekmece'de binada yangın: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Küçükçekmece'de binada yangın: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

16:3919/06/2026, Cuma
DHA
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Küçükçekmece'de bir binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...










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