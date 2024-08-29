Küçükçekmece'de metrobüs kazası: Bir kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var! 4 kişi gözaltında

İstanbul yeni güne kaza haberiyle uyandı. Küçükçekmece Sefaköy 'de sabah saatlerinde bir metrobüs kazası meydana geldi.





Bariyerlere savruldu





Alınan bilgiye göre Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı. Metrobüs daha sonra savrularak bariyerlere vurdu. Ajanslara yansıyan bilgiye göre feci kazaya yol bakım çalışması neden oldu.





Kaza anı kamerada









Bir kişi hayatını kaybetti: Kimliği belli oldu

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, metrobüsün altında kalan iki kişiyi çıkardı.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 50 kişi de yaralandı.

















Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin 22 yaşındaki Ferhat Uçar olduğu öğrenildi.

Uçar’ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.









Kazaya karışan metrobüslerin camlarının kırıldığı, ön ve iç kısımlarında hasar oluştuğu görüldü.









Seferler yapılamadı





Kaza nedeniyle kapanan metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamıyor.





Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamazken, uzun araç kuyruğu ve yolcu yoğunluğu oluştu. Sabah işe yetişmek isteyen vatandaşlar ise yolda kaldı.





Görgü tanıkları kaza anına ilişkin yaşadıklarını anlattı.





Gözaltılar var

Küçükçekmece'de metrobüslerin çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 38 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin, 2'si şoför ve 1'i denetim amiri olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.





Gözaltına alınan 4 kişi, işlemleri için emniyete götürüldü.





Soruşturmada kazanın incelenmesi için bilirkişi görevlendirmesi yapılırken, yetkililerden olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de istendi.





Şoförün ilk ifadesi ortaya çıktı

Kazanın ardından gözaltına alınan 2 metrobüs şoförünün ifadeleri de ortaya çıkmaya başladı. Edinilen bilgiye göre metrobüs şoförünün ifadesinde, "Frene bastım ama tutmadı" dediği öğrenildi.





Vali Gül'den açıklama





İstanbul Valisi Davut Gül kazayla ilgili "Saat 08.48’de Küçükçekmece Sefaköy Evlendirme dairesi bölgesinde iki metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2’si ağır 38 kişi de yaralanmıştır. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilmiş olup, yaralanan vatandaşlarımız çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Olayla ilgili soruşturma açılmıştır. Ölen vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" açıklamasında bulundu.















