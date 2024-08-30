Küfürbaz Dilruba serbest bırakıldı

’de bir sokak söyleşisinde Instagram’ın erişime engellenmesini eleştiren Dilruba Kayserilioğlu, sarfettiği skandal sözler nedeniyle yoğun tepki çekti.

’de bir sokak söyleşisinde Instagram’ın erişime engellenmesini eleştiren Dilruba Kayserilioğlu, sarfettiği skandal sözler nedeniyle yoğun tepki çekti.

Dilruba, bu sözlerin ardından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla 12 Ağustos'ta tutuklandı.

‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama’ ve ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamaları yöneltilen Dilruba K.’nın tutukluluğuna itiraz reddedilmişti.