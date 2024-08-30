Küfürbaz Dilruba serbest bırakıldı

Dilruba, bu sözlerin ardından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla 12 Ağustos'ta tutuklandı.
‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama’ ve ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamaları yöneltilen Dilruba K.’nın tutukluluğuna itiraz reddedilmişti.
Tutukluluğu devam etti
Mahkeme daha sonra itiraz üzerine Dilruba K.’nın ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasından tutukluluğunu kaldırmış ve yurt dışı yasağı getirmişti.
Fakat Dilruba K.’nın ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla tutukluluğunun devamına karar verilmişti.
Dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in cezaevinde ziyaret ettiği şahıs ile ilgili son dakika bilgisi geldi.
Tahliye edildi
AK Parti seçmenlerine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfürler yağdıran Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi. Sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan Kayserilioğlu dün gece saat 21.00 sıralarında serbest bırakıldı.