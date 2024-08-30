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Küfürbaz Dilruba serbest bırakıldı

İzmir'de gerçekleştirilen bir sokak röportajında, AK Parti seçmenine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadeler kullanan Dilruba Kayserilioğlu'nun serbest bırakıldığı öğrenildi. Kayserilioğlu dün gece saat 21.00 sıralarında tahliye edildi.

09:58 - 30/08/2024 Cuma
Güncelleme: 10:15 - 30/08/2024 Cuma
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Dilruba Kayserilioğlu
Dilruba Kayserilioğlu
İzmir
’de bir sokak söyleşisinde Instagram’ın erişime engellenmesini eleştiren Dilruba Kayserilioğlu, sarfettiği skandal sözler nedeniyle yoğun tepki çekti.

Dilruba, bu sözlerin ardından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla 12 Ağustos'ta tutuklandı.


‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama’ ve ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamaları yöneltilen Dilruba K.’nın tutukluluğuna itiraz reddedilmişti.


Tutukluluğu devam etti


Mahkeme daha sonra itiraz üzerine Dilruba K.’nın ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasından tutukluluğunu kaldırmış ve yurt dışı yasağı getirmişti.


Fakat Dilruba K.’nın ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla tutukluluğunun devamına karar verilmişti.


Dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in cezaevinde ziyaret ettiği şahıs ile ilgili son dakika bilgisi geldi.


Tahliye edildi


AK Parti seçmenlerine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfürler yağdıran Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi. Sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan Kayserilioğlu dün gece saat 21.00 sıralarında serbest bırakıldı.




#Dilruba
#İzmir
#röportaj
18 dakika önce
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