Gündem KülliyedeCumhurzirvesi
POLİTİKA

Külliye’de‘Cumhur’zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhrubaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. 35 dakika süren görüşmede iç ve dış politikadaki son gelişmeler konuşuldu. Bahçeli, hükümetin yanında oldukları mesajını iletti.

Fazlı Şahan Nur Banu Aras Yeni Şafak
Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan
Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, dün Cumhrubaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. 35 dakika süren görüşmenin ana gündemini dış politika oluşturdu. Erdoğan, Libya’da yaşanan son gelişmeler ve TSK’nın verdiği eğitimler hakkında Bahçeli’ye bilgi verdi. Görüşmede Suriye konusu da ele alındı. Rusya ile sürdürülen çözüm diplomasinin yanı sıra şubat ayı sonu olarak rejime verilen sürenin sonuna yaklaşılırken sahadaki muhtemel operasyona yönelik sevkiyat ve hazırlıklar gündeme geldi. Bahçeli de dış politikada her zaman hükümetin yanında olduklarını belirtti.

SİYASİ AYAK KONUŞULDU

  • Görüşmede iç politikaya yönelik gelişmeler de ele alındı. FETÖ ile mücadelede yapılan çalışmaların dışında son dönemde CHP tarafından ortaya atılan ve Erdoğan’ın HTS kayıtlarının açıklayacaklarını söylemesi ile yeni bir boyuta giren siyasi ayak tartışmasının da gündeme geldiği tahmin ediliyor.
  • İki lider HDP’nin CHP’ye önce “ittifakı alenileştirme” ardından diğer partilere yaptığı ‘demokrasi ittifakı’ çağrısını da değerlendirdi. Cumhur İttifakı’nın bu hamle karşısında alacağı pozisyon konuşuldu. Cumhur İttifakı’nın 2023’e kadar süreceğine dikkat çekildi.
  • AK Parti’nin hazırladığı infaz düzenlemesinin Bahçeli’ye sunulduğu, Erdoğan’ın, koronavirüs hakkında da alınan tedbirleri anlattığı öğrenildi.

Putin ikili oynuyor
GÜNDEM
Putin ikili oynuyor
Acımız çok büyük

Acımız çok büyük

​Mehmetçiğin üsse çevirdiği iki bina alçakça vuruldu...
Şehit sayımız 33e yükseldi

Şehit sayımız
33'e yükseldi

​İdlib'deki alçak saldırılarda 35 de yaralımız var.
İntikamnamus borcu

İntikam
namus borcu

Bahçeli: Şerefsiz Esad hain ve hunhar saldırılarının karşılığını almalı.
Yerle bir edildi!

Yerle bir edildi!

İdlib'den sıcak görüntüler... Şehitlerimizin intikamı böyle alınıyor.
Bedelini ağır ödeyecekler

Bedelini ağır ödeyecekler

​Fuat Oktay: Esad tarihe bir savaş suçlusu olarak geçecek.
FETÖ'yü<br>Masonlar kurdu

FETÖ'yü
Masonlar kurdu

​Şükran Özkaya'nın arşivinden çıkan belgeler gerçeği ortaya çıkardı.
Bizzat yönetiyor!

Bizzat yönetiyor!

Kara ve hava harekatı yerinde idare ediliyor.
6 saat sürdü!

6 saat sürdü!

Kritik zirve hain saldırı sonrasında toplandı.
'Katil Rusya!'

'Katil Rusya!'

Hain saldırı sonrasında Rus konsolosluğu önünde protesto
Havadan ve karadan vuruyoruz!

Havadan ve karadan vuruyoruz!

Güvenlik Zirvesi'nde alınan kararlar açıklandı
Diri diri yaktılar

Diri diri yaktılar

​Irkçı Hindu çetelerden bir vahşet daha: 35 ölü
Umreye<br>korona engeli

Umreye
korona engeli

​Diyanet paraların hemen iade edileceğini açıkladı.
ABD'den <br>ilk açıklama

ABD'den
ilk açıklama

Alçak saldırı sonrası "NATO" vurgusu...
NATO nihayet<br> bir ses verdi!

NATO nihayet
bir ses verdi!

İdlib'deki alçak saldırı sonrası zoraki açıklama.
Türkiye kapıları açtı

Türkiye kapıları açtı

Türkiye, ​kara ve deniz geçişlerini durdurmayacak.
Bomba yağdırdık!

Bomba yağdırdık!

İdlib'de rejim askerlerine ağır darbe vuruldu.
Suriye'den göçü <br>durduramıyoruz

Suriye'den göçü
durduramıyoruz

Mülteci kararı ardından AK Parti'den açıklama.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.