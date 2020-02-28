Külliye’de‘Cumhur’zirvesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, dün Cumhrubaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. 35 dakika süren görüşmenin ana gündemini dış politika oluşturdu. Erdoğan, Libya’da yaşanan son gelişmeler ve TSK’nın verdiği eğitimler hakkında Bahçeli’ye bilgi verdi. Görüşmede Suriye konusu da ele alındı. Rusya ile sürdürülen çözüm diplomasinin yanı sıra şubat ayı sonu olarak rejime verilen sürenin sonuna yaklaşılırken sahadaki muhtemel operasyona yönelik sevkiyat ve hazırlıklar gündeme geldi. Bahçeli de dış politikada her zaman hükümetin yanında olduklarını belirtti.

SİYASİ AYAK KONUŞULDU

Görüşmede iç politikaya yönelik gelişmeler de ele alındı. FETÖ ile mücadelede yapılan çalışmaların dışında son dönemde CHP tarafından ortaya atılan ve Erdoğan’ın HTS kayıtlarının açıklayacaklarını söylemesi ile yeni bir boyuta giren siyasi ayak tartışmasının da gündeme geldiği tahmin ediliyor.

İki lider HDP’nin CHP’ye önce “ittifakı alenileştirme” ardından diğer partilere yaptığı ‘demokrasi ittifakı’ çağrısını da değerlendirdi. Cumhur İttifakı’nın bu hamle karşısında alacağı pozisyon konuşuldu. Cumhur İttifakı’nın 2023’e kadar süreceğine dikkat çekildi.

AK Parti’nin hazırladığı infaz düzenlemesinin Bahçeli’ye sunulduğu, Erdoğan’ın, koronavirüs hakkında da alınan tedbirleri anlattığı öğrenildi.