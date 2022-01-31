Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsünün kurulduğu yıllarda Avrupa’daki gelişmelerin daha kolay takip edilebilmesi ve büyük bir kütüphane kurulması için Leipzig ve Viyana’daki yayınevlerinden çeşitli kitaplar sipariş edildi. 1926 yılından itibaren bir araya getirilen 5 bin 698 kitap, belge ve eser, 96 yıldır özenle korunuyor. 'Gizli hazine' olarak nitelendirilen koleksiyondaki çoğu eserin içeriği henüz bilinmezken, 1895 yılında çıkarılan Serveti Fünun Dergisinden, Osmanlıca Nutuk'tan Osmanlı dönemine ait belge niteliği taşıyan eser ve ders kitapları da koleksiyonda yer alıyor. Üniversite koleksiyonun, 'Kültürel Mirasa Katkı ve Zamana Yolculuk' anlayışıyla dijital ortama aktarılarak, bilgiye dönüşümünü sağlamayı ve kullanıma açabilmeyi hedefliyor.

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Kültürel mirasa katkı, zamana yolculuk

'Amacımız bu kaynakları gün yüzüne çıkarmak'

Gazi Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Nur Uzun, eserlerin gün yüzüne çıkması gerektiğine dikkat çekerek, "Bu koleksiyon ilk olarak bize Gazi Eğitim Fakültesi’nden devredildi. 1926 yılından beri gelen eserler var. Osmanlı dönemine ait kültürel eserler var. Oldukça zengin, saklı koleksiyon mevcut burada. 5 bin 698'e yakın Nadir Eserimiz Arapça, Osmanlıca, İngilizce, Fransızca ve Türkçe kaynakları içeriyor. Örneğin Serveti Fünun Dergisi var, Osmanlıca yazılmış Nutuk var. Binbir Gece Masallarının ilk İngilizce çeviri baskıları var. 1929’da İstanbul’da basılmış Osmanlıca Hayat Bilgisi 1. Sınıf Ders Notları var. Ayrıca 1.580 adet, takriben 1935-1987 yılları arasını kapsayan fotoğraflı, resimli, çizimli, el işlemeli “El Yazmalı Tezler” de koleksiyonumuzda mevcut. Kültürel mirasa, tarihe eşlik eden bir koleksiyon. Amacımız buradaki kaynakları gün yüzüne çıkartarak, zamana yolculuk adı altında kültürel mirasa katkı sunmak istiyoruz" dedi.

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Kültürel mirasa katkı, zamana yolculuk

'Buradaki eserler müze değerinde'

Uzun, eserlerin içeriklerinin ortaya çıkması için uzmanlar tarafından inceleme başladığını kaydederek, "Eserlerin detayları çok fazla bilinmiyor, bu yaptığımız çalışma ile belki çok değerli bilgileri gün yüzüne çıkarmış olacağız. Buradaki eserler aslında bir müze değerinde. Projede 'Zamana Yolculuk Kültürel Mirasa Katkı' anlayışı ile eserleri dijital ortama aktararak okuyucuya açmak, okuyucu ile kaynakları buluşturmak istiyoruz. Buradaki her bir kaynak müzede yer alabilecek değerde olabilir. Bizim de amacımız Gazi Üniversitesi olarak bunu gün yüzüne çıkarmak. Herkesin dijital ortamda bu eserlerden faydalanmasını istiyoruz. Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız’ın destekleriyle

'Nadir Eserler' koleksiyonunun listelenmesi yapıldı. Uzmanlar tarafından inceleme yapılarak her bir eser gün yüzüne çıkmış olacak” diye konuştu.

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Kültürel mirasa katkı, zamana yolculuk

Uzun, Nadir Eserler koleksiyonunun izinle kullanılan bir alanda, kapalı şekilde muhafaza edildiğini, özel bir havalandırma sistemi olduğunu ve kitapların bakımının özel olarak yapıldığını söyledi.