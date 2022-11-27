Kültürümüzü şekillendiren hadisler belirlendi

Dünyanın neresine gidersek gidelim mescit ve camilerin yanında abdest alma alanı ve ezanın okunduğu bir minare vardır. Evimizde yatağımızın yönünü belirlerken ayak kısmı kıbleye doğru olmamasına dikkat ederiz. Ebeveynler çocuklarına isim verirken kötü ve çirkin çağrışımları olan isimlerden uzak durur. Özellikle misafirin ve çocuğun gönlünü hoş etmek önemlidir. Evden çıkarken önce sağ ayağımızı atarız, orucumuzu hurma ya da bir yudum suyla açmaya özen gösteririz. Yüksek sesle konuşmak ve tartışmak hoş karşılanmaz… Bütün bunlar gibi sayacağımız pek çok Türk kültürünün olmazsa olmazı değerlerin temeli aslında Peygamber Efendimizin hadis ve sünnetlerine dayanır. Bu değerlerin kaynakları üzerine Meridyen Derneği tarafından yapılan örnek çalışma, düzenlenen bir basın toplantısıyla tanıtıldı.

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PROJE TANITILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Meridyen Derneği’ne bağlı Hadis ve Siyer Araştırmalar Merkezi tarafından ortaya konan “Kültür, Sanat ve Değerler Dünyamızın Kaynaklarından Biri Olarak Hadisler” projesinin tanıtımı gerçekleştirildi. Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Telif Hakları Genel Müdürü Ziya Taşkent, Meridyen Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Melike Koç, proje yürütücüleri Prof. Dr. Yavuz Ünal ile Prof. Dr. Bekir Kuzudişli de katıldı. Yavuz Ünal, Peygamber Efendimizin “Kim hangi kavme benzemek isterse onlardandır” sözünü hatırlattı. Meridyen Derneği Başkanı Melike Koç ise “Bizim toplumumuzda hadislerin günlük hayatımızda ve toplumumuzun her alanına nasıl ve ne ölçüde sirayet ettiğini hocalarımızla birlikte ele almak istedik. Ayrıca Türk kültürüne kaynaklık eden hadisleri topladığımız bir portalı hizmete açtık” diye konuştu.

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ÖRNEKLERİ SİTEDE

Proje kapsamında literatür taraması yapılarak hazırlanan “www.kulturvehadis.info” adlı sitede, kültürümüzde önem verilen inanç ve inanışlar çeşitli başlıklarda sıralanarak hadis ve tercümeleri eşliğinde ortaya koyuldu. Misafirlikte edep, iman temizliği gerektirir, su kabına soluma, meclislerde Kur’an oku, manası ve çağrışımı güzel isim kullan gibi Türk kültüründe rastladığımız inanış ve davranışlara birçok hadis örnekleri verildi.