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Gündem Kumarhane baskınında polis bile şoke oldu Biri tezgah altından, diğeri duşa kabinden çıktı
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Kumarhane baskınında polis bile şoke oldu: Biri tezgah altından, diğeri duşa kabinden çıktı

Bursa'da polis ekipleri 2 kumarhaneye baskın düzenledi. Bir kumarhanede bir kişi mutfak tezgahının içine gizlenirken, diğer kumarhanede duşa kabinin içerisinden 2 kişi çıktı. İş yerlerinde bulunan 40 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 282. Maddesine muhalefetten kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 126 bin lira idari yaptırım cezası uygulandı.

Haber Merkezi İHA
Kumarhanedekiler polis ekiplerini görünce şaşkına döndü.
Kumarhanedekiler polis ekiplerini görünce şaşkına döndü.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesinde bulunan 2 iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Eş zamanlı olarak 2 iş yerine de baskın düzenleyen Ahlak Büro ekipleri, toplam 40 kişinin olduğu iş yerlerini bastı. Baskın sırasında iş yerlerinde kumar oynayan 40 kişi polis ekiplerini görünce ne olduğunu anlamayarak şaşkına döndü.

Daireden bozma kumarhane baskını kamerada
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Daireden bozma kumarhane baskını kamerada
İstanbul Sultanbeyli'de kumar oynarken yakalanan 13 kişiye toplam 41 bin 340 lira para cezası kesilirken, iş yeri mühürlendi.

Herkesin üstü arandı

2 kişi duşa kabinden 1 kişi mutfak tezgahından çıktı
2 dükkanda da kumar oynatıldığını belirleyerek eş zamanlı operasyon yapan polis ekipleri, toplam 40 kişinin bulunduğu iş yerlerine girdi. Kumar oynayanları duvara yüzlerini dönerek üstlerinde arama yapan ekipler, 2 iş yerini de aramaya başladı.

Lüks villayı kumarhaneye çevirdiler
GÜNDEM
Lüks villayı kumarhaneye çevirdiler

  • Masa altlarını, boş odaları ve dolapları arayan ekipler, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Polis ekiplerinin baskın düzenlediğini anlayan 1’i kadın 2 kişi banyoya girerek duşa kabinin arkasına saklandı. Bir kişi ise mutfak dolabı tezgahının altına gizlenmeye çalıştı. Polis ekiplerinin dikkati sayesinde 3 kişi bulundukları yerden çıkartıldı.

İşletmeciler adli makamlara sevk edici

2 iş yerinde bulunan 40 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 282. Maddesine muhalefetten kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 126 bin lira idari yaptırım cezası uygulandı. Ayrıca 4 şahsa toplam 4 bin 900 lira idari yaptırım cezası ve iki iş yerinin işletmecisine kumar oynamak için yer ve imkan sağlamaktan adli makamlara sevk edildi.

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