​Kur’an kursunda güvenli internet.

​Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' çıkışı sonrası Kadir Mısıroğlu'nun sözleri gündemde: Yakında 'Ben daha Müslümanım' diye yarışacaklar

Geçmişte başörtüsü serbestisine karşı çıkan ve başörtüsüne 'bir metrekarelik bez parçası' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Başörtüsünü yasal güvenceye alacağız' açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı adayı olmak için her yolu deneyen Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, akıllara Kadir Mısıroğlu'nun 'Zaten yakında 'Ben daha Müslümanım' diye yarışacaklar.' açıklamasını getirdi.