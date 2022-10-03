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Kur’an kursunda güvenli internet

Kütahya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce Siberay programı çerçevesinde Kütahya genelindeki Kur’an Kursu öğrencilerine yönelik güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kur’an kursunda güvenli internet
​Kur’an kursunda güvenli internet.

Kütahya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce Siberay programı çerçevesinde Kütahya genelindeki Kur’an Kursu öğrencilerine yönelik güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Konuyla ilgili Kütahya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Kütahya geneli Kur’an kurslarına yönelik bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde kurslarda 600 öğrenciye yönelik güvenli ve bilinçli internet kullanımı ve teknoloji bağımlılığı gibi konularda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirilmiştir” denildi.

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