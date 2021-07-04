Gözler yarın yapılacak Kabine Toplantısı'nda: Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?

Milyonlarca kişinin beklediği Kabine Toplantısı'nı, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında saat 15:00’te başlaması bekleniyor. Toplantının sona ermesiyle birlikte de Erdoğan’ın 19:00’dan sona kameraların karşısına geçeceği tahmin ediliyor.
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Kritik toplantıda koronavirüsle mücadele sürecinde aşılamada son durum ve alınan tedbirlerin vaka sayılarına olan yansıması ana gündem maddelerinden olacak. Yine toplantıda değerlendirilmesi beklenen konulardan biri de Kurban Bayramı’na yönelik kısıtlama kararı alınıp alınmayacağı olacak.
- Öte yandan bayram tatili süresine ilişkin açıklamanın de toplantı sonrasında yapılması bekleniyor.