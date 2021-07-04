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POLİTİKA ANKARA

Gözler yarın yapılacak Kabine Toplantısı'nda: Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?

Kabine Toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Koronavirüsle mücadelenin ana gündem maddesi olacağı toplantıda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sunum gerçekleştirecek, ardından alınan yeni karar açıklanacak. Kurban Bayramı’na ilişkin kısıtlama olup olmayacağı, 9 günlük bayram tatili süresinin de bu toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, kabine kararları neler olacak?

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Kurban Bayramında kısıtlama olacak mı? Kurban Bayramı tatili kaç gün?
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Milyonlarca kişinin beklediği Kabine Toplantısı'nı, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında saat 15:00’te başlaması bekleniyor. Toplantının sona ermesiyle birlikte de Erdoğan’ın 19:00’dan sona kameraların karşısına geçeceği tahmin ediliyor.

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?


Kritik toplantıda koronavirüsle mücadele sürecinde aşılamada son durum ve alınan tedbirlerin vaka sayılarına olan yansıması ana gündem maddelerinden olacak. Yine toplantıda değerlendirilmesi beklenen konulardan biri de Kurban Bayramı’na yönelik kısıtlama kararı alınıp alınmayacağı olacak.

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  • Öte yandan bayram tatili süresine ilişkin açıklamanın de toplantı sonrasında yapılması bekleniyor.

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