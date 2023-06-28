Kurban pazarı kurulamadı

Asrın felaketinde en ağır yarayı alan Hatay’da Kurban Bayramı hazırlıkları da bir önceki yıla göre oldukça farklı ilerliyor. Her yıl şehrin pek çok ilçesinde onlarca farklı noktaya kurban pazarları kurulurken bu yıl durum değişmiş. Depremin en büyük yıkımı oluşturduğu Antakya ve Samandağ ilçelerinde çarşı, pazar yavaş yavaş hareketleniyor. Daha az hasar gören diğer ilçelerde ise kurban pazarları kuruldu. İnsanlar bayram öncesi buralara gelerek kurbanlarını aldı. Bireysel kurban alımı depremden dolayı düşmüş durumda.

Antakya’da hayvancılık yapan vatandaşlar yol kenarlarındaki birkaç noktaya kurbanlıkları getirdi. Yıllardır hayvancılık yapan ve restoran işleten Berat Eraslan, geçtiğimiz yıl 100’e yakın kurban sattığını, bu yıl ise bu rakamın 10’u zor bulduğunu söyledi. “Her bayram burada bin 400 kişi ağırlıyordum. Şu an bu sayıya çok uzağız” diyen Eraslan, “Kimi hayatını kaybetti, kimi birikimini kaybetti, kimi de şehirden ayrıldı. Bu yüzden bu bayramda çok fazla kurban kesimi olmayacak gibi görünüyor. Burada olup da kurbanını kesemeyen var. Çünkü insanların etleri muhafaza etmesi biraz zor” ifadelerini kullandı.