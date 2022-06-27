Kurban pazarının 1,3 tonluk Şampiyon’u.

Kurban Bayramı 9 Temmuz’da İslam alemi tarafından karşılanacak.

Bu bayramda da geçen yıllarda olduğu gibi birçok Müslüman kurbanlarını kesecek. Samsun’da Kurban Bayramı’na az bir süre kurban satış yerlerinde hareketlilik yaşanmaya başladı. Hayvan pazarının en büyük kurbanlığı olan Şampiyon isimli 1 ton 300 kiloluk tosun 60 bin TL’ye alıcısını buldu. Pazarda küçükbaş kurbanlıkların fiyatı ise 2 bin TL’den başlayıp 5 bin TL’ye kadar çıkıyor.

“1 TON 300 KİLOLUK ŞAMPİYONU 60 BİN TL’YE SATTIK”

Şampiyon’u 60 bin TL’ye sattıklarını ifade eden besici Ahmet Şahin, “Pazarın en büyük hayvanının sahibiyim. Adını ‘Şampiyon’ koyduk. Şampiyon’un canlı ağırlığı 1 ton 300 kilo geliyor. 60 bin TL’ye sattık. Pazara mal bakmaya gelenler en çok Şampiyon’u soruyor. Genel olarak pazardaki fiyatlar geçen senenin 2-3 katı. Her şey pahalılaştı. Yem, gübre ve maliyetler çok arttı. Bu da fiyatlara yansıdı. Şu an itibariyle satışlar iyi. Pazara 80 hayvan ile geldim, 50 hayvanımı sattım 30 adet hayvanım kaldı. Pazardaki hayvan sayısı geçen senenin yarısı kadar ancak var. Bence kurban kesecekler ellerini çabuk tutsa iyi olur. En düşük büyükbaş kurbanlık fiyatı 20 bin TL’den başlayıp, 60 bin TL’ye kadar çıkıyor” dedi.

REKLAM

FOTOĞRAF 34 Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Bayraktar, yaptığı açıklamada, Türkiye'de yıllık 960 bini büyükbaş, 2 milyon 850 bini küçükbaş olmak üzere, toplam 3 milyon 850 bine yakın hayvanın kurbanlık olarak kesildiğini aktardı. Talepte yaşanması muhtemel düşüşün üreticileri düşündürdüğünü belirten Bayraktar, \"Sahadan aldığımız bilgilere göre, vatandaşlarımızın alım gücünün düşmesi nedeniyle bu yıl kurbanlık satışlarında en az yüzde 25 civarında azalma olacağını tahmin ediyoruz.\" ifadesini kullandı. Bayraktar, üreticilerin, yüksek nakliye ve çadır kiralarının yanı sıra alım gücünde de yaşanan düşüş nedeniyle kurbanlıklarını mümkün olduğunca kendi ahırlarında satmaya çalışacaklarına işaret ederek bu yıl yaklaşık 720 bini büyükbaş, 2 milyon 150 bini de küçükbaş olmak üzere toplamda 2 milyon 870 bin kurbanlık hayvan kesileceğini tahmin ettiklerini kaydetti. Bayraktar yem, elektrik, işçilik, veteriner ilaç ve nakliye gibi girdilerde bu yıl ciddi artış yaşandığını belirterek bu durumun dolaylı olarak kurbanlık fiyatlarına da yansıdığını vurguladı. Kurbanlık fiyatlarının illere, canlı ağırlığa, ırkına ve türüne göre değiştiğini ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti:<br><br>\"Ülkemizde ortalama fiyatlar, hayvan başına büyükbaşta 15 bin ile 60 bin lira, küçükbaşta ise 2 bin lira ile 8 bin lira arasında değişeceği tahmin ediliyor. Canlı ağırlık fiyatının da kilogram başına büyükbaş hayvanlarda 50 lira ile 75 lira, küçükbaş hayvanlarda 50 lira ile 80 lira arasında olacağı öngörülüyor. Bu fiyatlar bayram yaklaştıkça talebe göre de değişebilecektir. Fiyatlar, geçen yıla göre, büyükbaşta yüzde 107,6, küçükbaşta ise yüzde 90,6 arttı. Ortalama fiyat kilogram başına; büyükbaşta 29 lira 46 kuruştan 61 lira 15 kuruşa, küçükbaşta ise 33 lira 36 kuruştan 63 lira 57 kuruşa çıktı. Büyükbaş hayvanlarda hisseli satışlar da illere göre 4 bin lira ile 8 bin lira arasında değişiyor.\"<br> \"Ekonomiye kazandırılacak tahmini deri değerinin 241 milyon 600 bin lira civarında olması bekleniyor\"<br><br>Bayraktar, standartlara uygun kesilmiş ve tuzlanmış yaş koyun derisinin adetinin yaklaşık 20 liraya satıldığını aktararak şu ifadeleri kullandı: \"Tahmini olarak 2 milyon 150 bin küçükbaş hayvan kesileceği hesap edildiğinde küçükbaş hayvanların derilerinin ekonomik değeri yaklaşık olarak 43 milyon lirayı bulacaktır. Kesilecek 720 bin büyükbaş hayvandan elde edilecek derinin değeri ise 259 milyon 200 bin liraya ulaşacak. Kurbanlıklar çoğu yerde ehil olmayan kişiler tarafından kesildiği için deride ciddi olarak ekonomik kayıp oluşuyor. Kayıplar da göz önüne alındığında, Kurban Bayramı'nda ekonomiye kazandırılacak tahmini deri değerinin 241 milyon 600 bin lira civarında olması bekleniyor.\" Türkiye'nin birçok yerinde yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarında yoğunluk ve telaş olmaya başlandı. Peki diğer illerde Kurbanlık fiyatları kaç para? 2022 büyükbaş, küçükbaş kurban fiyatı ne kadar? KURBAN KESİM BEDELİ 2022 NE KADAR?<br><br>Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında 1800 lira olarak belirlendiğini açıkladı. KURBANLIK FİYATLARI 2022 NE KADAR, BELLİ OLDU MU?<br><br>Türk Kızılay, 2022 kurban bedellerini açıkladı. Kızılay tarafından yapılan açıklamaya göre, yurt dışı kurban bedeli 1475 TL, yurt içi kurban bedeli 2475 TL oldu. İL İL KURBAN FİYATLARI<br>Ankara Kurbanlık Fiyatları<br><br>Küçükbaş: 2.600 TL – 3.800 TL<br>Büyükbaş: 33.000 TL – 50.000 TL İstanbul Kurbanlık Fiyatları<br><br>Küçükbaş: 2.800 TL – 4.500 TL<br>Büyükbaş: 34.000 TL – 50.000 TL<br> İzmir Kurbanlık Fiyatları<br><br>Küçükbaş: 2.700 TL – 3.600 TL<br>Büyükbaş: 33.000 TL – 52.000 TL Bursa Kurbanlık Fiyatları<br><br>Küçükbaş: 2.600 TL – 4.300 TL<br>Büyükbaş: 33.000 TL – 54.000 TL Adana Kurbanlık Fiyatları<br><br>Küçükbaş: 2.500 TL – 3.500 TL<br>Büyükbaş: 33.000 TL – 50.000 TL<br> Gaziantep Kurbanlık Fiyatları<br><br>Küçükbaş:2.400 TL – 3.200 TL<br>Büyükbaş:32.500 TL – 51.500 TL Antalya Kurbanlık Fiyatları<br>Küçükbaş: 2.700 TL – 4.100 TL<br>Büyükbaş: 32.500 TL – 52.500 TL Kocaeli Kurbanlık Fiyatları<br><br>Küçükbaş: 2.700 TL – 4.000 TL<br>Büyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL Konya Kurbanlık Fiyatları<br><br>Küçükbaş: 2.600 TL – 3.500 TL<br>Büyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL Diyarbakır Kurbanlık Fiyatları<br><br>Küçükbaş: 2.400 TL – 3.200 TL<br>Büyükbaş:31.500 TL – 50.500 TL Mersin Kurbaanlık Fiyatları<br>Küçükbaş: 2.400 TL – 3.000 TL<br>Büyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL Ordu'da ise Kurbanlık Fiyatları büyükbaşta 15 bin ile 45 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. BÜYÜKBAŞ KURBAN HİSSE BEDELİ<br><br>Küçükbaş kurbanlıklarda ortak, hisse bölüşümü olmaz. Büyükbaş kurbanlıklarda ise en fazla yedi kişinin ortak olması caizdir. Büyükbaş kurban fiyatları tüm şehirlerde ortalama 30 bin TL civarı. Bu durumda büyükbaş hisse fiyatı ortalama 4 bin 285 TL oluyor. KURBAN PAZARLARI NE ZAMAN KURULACAK?<br>Kurban pazarları genellikle Kurban Bayramı'ndan bir ay önce kurulmaya başlıyor. Kurban Bayramı için hazırlıklar başladı. Kurban pazarları kurulmaya ve kurbanlıkların satışına başlandı. Kurbanlıkların bir çoğu şimdiden satıldı. KURBANLIK HAYVANIN YAŞI KAÇ OLMALI?<br><br>Kurbanlık hayvanların yaş sınırı, Hz. Peygamberin sünneti ile tespit edilmiştir. Buna göre, devede 5, sığır ve mandada 2, koyun ve keçide ise 1 yaşını doldurma şartı aranır. <br> Bunun yanında 6 ayını tamamlayan koyun, bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban edilebilir. Koyunlardaki bu istisna bizzat Hz. Peygamber tarafından yapılmıştır. Deve, sığır ve keçinin, koyuna kıyaslanarak besili olması halinde söz konusu yaşları doldurmadan kurban olabileceği söylenemez. HANGİ HAYVANLARDAN KURBAN OLUR?<br><br>Kurbanlık; koyun, keçi, sığır, manda ve deveden olur. Bunların dışındaki hayvanlar kurban olarak kesilemez. Kısaca dört ayaklı hayvanlardan kurban olup iki ayaklı hayvanlardan kurbanlık olmaz. Kurban olabilmesi için, kurbanlık hayvanın süt dişlerini değiştirmiş olması gerekir. Bu da; deve 5, sığır ve manda 2, koyun ve keçi 1 yaşını doldurunca gerçekleşir. Bunun yanında, 6 ayını tamamlayan koyun, bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban edilebilir. KURBAN SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER<br><br>Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet hem de sağlık bakımından önemli. <br> Bu nedenle, hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz. KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN<br><br>2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.<br><br>Kurban Bayramı arifesi: 8 Temmuz Cuma<br><br>Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi<br><br>Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar<br><br>Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi<br><br>Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı Kurbanlıklarda son fiyatlar: Başkan Bayraktar kurban pazarlarındaki yeni rakamları açıkladı Kurban Bayramı'na sayılı günler kala herkes son dakika kurbanlık fiyatlarını araştırır oldu. Peki Kurban fiyatları ne kadar, kaç para? Büyükbaş, küçükbaş kurbanlıklar için belirlenen ücretler ne kadar? Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ülke genelindeki ortalama fiyatların, büyükbaşta 15 bin ile 60 bin lira, küçükbaşta ise 2 bin lira ile 8 bin lira arasında olmasının beklendiğini bildirdi. Son dakika 2022 kurban fiyatları ile ilgili ayrıntılar haberimizde... BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

“KÜÇÜKBAŞ KURBANLIKLAR 2 BİN TL İLE 5 BİN TL ARASINDA”

Küçükbaş ve büyükbaş satışlarının bu sene de iyi gittiğine değinen besici Celal Payzi, “Maliyetler biraz fazla ama yine de satışlarımız iyi. Mallarını önceden alan karlı sayılabilir. Doğal ve sıkıntısız mal satanların işleri iyi olur. Biz de kendi malımızı satıyoruz ve sıkıntı yaşamadık. Küçükbaş kurbanlık fiyatları 2 bin TL’den başlayıp 5 bin TL’ye kadar çıkıyor. Bu sene keçiler erken bitti. 1 tane keçim kaldı onu da en son 5 bin TL’ye satacağım. 60 kilo ağırlığındaki keçiyi 5 bin TL’ye satıyorum. Bu sene şu anda satılacak az malımız kaldı. Büyükbaş da küçükbaş da bitmek üzere. Vatandaşlar biran önce kurbanlıklarını alsınlar” diye konuştu.

REKLAM

“ALACAĞINIZ KURBANLIĞIN KEMİK, KAS, YAĞ VE DİŞ KONTROLÜNÜ YAPIN”

Kurbanlık alacakların hayvanı almadan önce kurban olması için taşıması gereken vasıfları kontrol etmesi gerektiğine değinen besici Murat Bolat ise şunları söyledi:

“Benim en düşük fiyatlı büyükbaşım 22 bin TL’den satılıyor. En büyük hayvanım ise 53 bin TL. Allah’a çok şükür bizim de pazardaki komşularımızın da satışları bu sene iyi. Kurbanlık alırken ilk önce almayı düşündüğünüz hayvanın sırtına dokunacaksınız. Kemik, kas ve yağ durumuna bakacaksınız. Dış görünüşte ve genel yapısında sıkıntı yoksa dişine bakacaksınız. Kurbanlığın dişi kapak attıysa korkmayacaksınız.”

Besiciler, bu sene kurbanlıkların çabuk satılmaya başladığını ve vatandaşların işlerini son güne bırakmaması gerektiğini söylediler.

ÖZGÜN Kurban fiyatları ne kadar? Büyükbaş -Küçükbaş kurbanlık fiyatları fiyat aralığı 2022