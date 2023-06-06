Küresel havacılığın geleceği İstanbul'da tartışıldı

Birçok ülkeden yaklaşık 300 havayolu şirketinin CEO'larını ve üst düzey yöneticilerini bir araya getiren dev organizasyonda, IATA Genel Direktörü Willie Walsh ve IATA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane açılış konuşmalarını yaptı. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat’ın da katıldığı zirvede havacılık sektörünün güncel durumu değerlendirildi.

Zirvede konuşma yapan Türk Hava Yolları Genel Müdür (Pazarlama ve Satış) Yardımcısı Ahmet Olmuştur, “Bayrak taşıyıcı havayolu olarak ülkece yaşadığımız her krizde, havacılık sektöründeki tüm firmalardan daha fazla sorumluluğa sahip olduk ve bugün baktığımızda her krizin altından başarı ile çıktık. Depremin olumsuz etkilerini azaltmak için ekip olarak büyük bir özveri ile çalıştık. Mottomuzda belirttiğimiz gibi bu süreçte de yine birlikte başaracağız. Bundan sonra ise sürdürülebilirlik alanına olan yatırımlarımızı devam ettirip sıfır atık üzerine atacağımız adımlar ile sadece ülkemizde değil dünya çapında fark yaratmaya devam edeceğiz” dedi.