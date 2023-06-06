Küresel havacılığın geleceği İstanbul'da tartışıldı

79. IATA.
Birçok ülkeden yaklaşık 300 havayolu şirketinin CEO'larını ve üst düzey yöneticilerini bir araya getiren dev organizasyonda, IATA Genel Direktörü Willie Walsh ve IATA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane açılış konuşmalarını yaptı. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat’ın da katıldığı zirvede havacılık sektörünün güncel durumu değerlendirildi.
ÇEVRECİ YATIRIMLARA DEVAM
Zirvede konuşma yapan Türk Hava Yolları Genel Müdür (Pazarlama ve Satış) Yardımcısı Ahmet Olmuştur, “Bayrak taşıyıcı havayolu olarak ülkece yaşadığımız her krizde, havacılık sektöründeki tüm firmalardan daha fazla sorumluluğa sahip olduk ve bugün baktığımızda her krizin altından başarı ile çıktık. Depremin olumsuz etkilerini azaltmak için ekip olarak büyük bir özveri ile çalıştık. Mottomuzda belirttiğimiz gibi bu süreçte de yine birlikte başaracağız. Bundan sonra ise sürdürülebilirlik alanına olan yatırımlarımızı devam ettirip sıfır atık üzerine atacağımız adımlar ile sadece ülkemizde değil dünya çapında fark yaratmaya devam edeceğiz” dedi.
IATA’da bayrak değişimi
Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet T. Nane; 1 yıllık görev süresini tamamlayarak, IATA Yönetim Kurulu Başkanlığı bayrağını RwandAir CEO’su Yvonne Manzi Makolo’ya devretti. Görevi Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA’nın İstanbul’da gerçekleştirilen 79. Yıllık Genel Kurulu’nda devralan Yvonne Manzi Makolo, IATA’da bu görevi üstlenecek ilk kadın olacak ve 1 yıl boyunca görevini sürdürecek. Mehmet T. Nane ise 1 yıl daha İcra Kurulu’nda yer almaya devam edecek. Söz konusu zirvenin hava yolu taşımacılığının sorunları ve geleceğe ilişkin beklentilerin tartışıldığı bir platform olması dikkat çekiyor. Zirve aynı zamanda sektör temsilcilerini buluşturuyor.