Küresel Sumud Filosu aktivistleri 'Özgürlük ve Sumud Filosu Akdeniz'e Açılıyor' programında konuştu: Bütün insanlığın dili Gazze oldu

"Oradakiler direnmeye devam ettiğinde Sumud dalga oldu ve büyüdü. Belki ablukayı kıramadı ama hamdolsun bu yolculuğun ortaya çıkardığı ivme şu an sıkışmış dünyanın tüm sistemlerinin engelleyemediği bir ortamda Gazze'de ateşkesin oluşturulmasını sağladı. Yola çıkmaya niyetlendiğimiz gün itibariyle tehditler alındı, limanlarda gemiler sabotajlara uğradı ve yola çıktığımız an itibariyle gemilerimize fiili saldırılar başladı, gemilerimiz bombalandı. Sumud'un kendi isminin anlamıyla kararlılıkla ve direnişle yola devam ettiğimizde, bu direncimizin Siyonistleri geri adım attırdığını gördük. Dünyanın gözü önünde bir hukuksuzlukla yüzleştik. Dünyanın gözü önünde uluslararası sularda kendi müdahil alanlarının dışının 6 katında gelip bize müdahale etmeye başladılar. Dünyanın 47 ülkesinin pasaportunu taşıyan her biri korunmaya muhtaç insani yardım götüren topluluğa Siyonistler bir terör saldırısı gerçekleştirdi ve dünyanın 200'den fazla ülkesi bunu izlemek zorunda kaldı. Operasyon 14 saat sürdü, gemilerimize askerler çıktı, her birimizi derdest etti, gemilerimize ve insani yardım yüklerine el koydu, zorla limanlara çekti. Bizler sivil gücümüzle oluşturduğumuz bu yapıyla Gazze ablukasını belki kıramadık ama şunu da görmüş olduk ki İsrail karşısında bizler bir araya geldiğimizde silahsız eylemlerimizle bile İsrail'i yendik."