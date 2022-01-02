Kursların müfredatı dolu dolu

CHP Grup Başaknavekili Özgür Özel’in hedef aldığı ve skandal bir şekilde “Orta Çağ” zihniyeti olarak nitelediği Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 4-6 yaş kurslarında çok zengin bir eğitim veriliyor. Bunlardan biri olan Ankara’daki Ülkü Ulusoy Balalar 4-6 yaş Kur’an kursu kapılarını Yeni Şafak’a açtı. Kursta verilen eğitimin içeriklerini öğretmen Havva Erdal anlattı: “3 tane sınıfta 10’ar öğrencimiz var. Sınıfları yaş gruplarına göre, yani 4, 5 ve 6 yaş olmak üzere üç gruba ayırıyoruz. Her yaşa kendi becerilerine göre eğitim veriliyor. Mesela 6 yaş grubundakilerle daha çok anaokulu etkinlikleri yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve Diyanet’in müfredatından da faydalanıyoruz. Değerler eğitimi, Kur’an-ı Kerim eğitimi veriyoruz. Çocuklar 4-6 yaşta alması gereken öz bakım becerilerini, kendi başlarına yapacakları işlerde beceri kazanıyorlar. Haftanın belli günlerinde deneyler, sanat etkinlikleri yapıyoruz. Dil gelişimi için bazı şiirler ezberletiyoruz. Müfredatımız dolu dolu. Çocukları becerilerine göre de yönlendiriyoruz. Kreşten farkı sadece değerler eğitimi ve Kuran-ı Kerim eğitiminin olması. Sayıları, örnekleri öğretiyoruz. Belirli gün ve haftalarla ilgili etkinlikler yapıyoruz.”

REKLAM

Havva Erdal

GELİŞİMLERİNDEKİ FARKI GÖRÜYORUZ

Anneleri Kur’an Kursu’na giden çocukların kayıtlarına öncelik verdiklerini belirten Erdal, “Anneleri yetişkin sınıfında Kur’an öğrenirken, çocuklar da burada eğitim görüyor. Anne-çocuk aynı saatte çıkıyorlar. Çocukların ilk geldikleri zamanla, yıl sonundaki gelişimleri arasında büyük fark oluyor. Mesela ilk geldiğinde kalem dahi tutmayan çocuklarımız oluyor, biz ilk aşamada onlara bu becerileri kazandırıyoruz. Buradan ayrıldıklarında çocuklar Kur’an-ı Kerim’i, namaz surelerini ve dini değerleri öğrenmiş oluyorlar” diye konuştu.

Burada mutlu oluyorum

Kursun öğrencilerinden 5 yaşındaki Aslı, “İki yıldır kursa geliyorum. Çok sevdiğim için gelmek istiyorum. Kapı süsü yapmayı çok seviyorum. Arapça harfleri artık okuyabiliyorum. Kur’an-ı Kerim’e geçtim, ikinci cüzdeyim, üçüncü cüze geçmeme 9 sayfa kaldı” diye konuştu.

Aslı

Arkadaşlarıma dua ediyorum

6 yaşındaki Kaan Eymen de kursta öğrendiklerini şöyle anlattı: “Kur’an’a geçmeme sadece 2 sayfa kaldı. Arkadaşlarımla eğleniyorum. Oyunlar oynuyoruz. Buradan eve gittikten sonra sınıfımı özlüyorum. Uzun süre hasta olan arkadaşlarımı özlüyorum ve onlar çabuk iyileşsin diye dua ediyorum.”