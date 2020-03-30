Kuşadası'nda sahile vuran yüzücü paletinde ayak kemikleri bulundu

Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi'ndeki Sevgi Plajı'nda dün saat 08.00 sıralarında yürüyüşe çıkan bir kişi, sahile vuran yüzücü paletinin içerisinde kemik parçası olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, paletin içerisindeki kemik parçasının insan ayağına ait olduğu belirlendi. Kemik parçaları, kime ait olduğunun tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DHA İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, insana ait başka parçaların da olabileceği ihtimali üzerine araştırma başlattı.