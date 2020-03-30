Gündem Kuşadasında sahile vuran yüzücü paletinde ayak kemikleri bulundu
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Kuşadası'nda sahile vuran yüzücü paletinde ayak kemikleri bulundu

Kuşadası'nda sahile vuran yüzücü paletinde ayak kemikleri bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahile vuran yüzücü paleti içerisinde ayak kemikleri bulundu. Kemikler, kimlik tespiti için otopsiye gönderilirken, polis ekipleri bölgede araştırma başlattı.

Haber Merkezi DHA
Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.
Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.

Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi'ndeki Sevgi Plajı'nda dün saat 08.00 sıralarında yürüyüşe çıkan bir kişi, sahile vuran yüzücü paletinin içerisinde kemik parçası olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, paletin içerisindeki kemik parçasının insan ayağına ait olduğu belirlendi. Kemik parçaları, kime ait olduğunun tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DHA
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, insana ait başka parçaların da olabileceği ihtimali üzerine araştırma başlattı.

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