Küstah savunma

25 Aralık darbe ve kumpas girişiminin yıl dönümünde tutuklu sanıklar hakim karşısına çıktı. FETÖ’cü polis Arif İbiş savunmasında iddianameyi hazırlayan savcıya hakaretler yağdırdı. 25 Aralık kumpası davasında Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda bakan ve milletvekillerini gizli takibe alan dönemin Eski Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Büro’nun Amiri Başkomser Arif İbiş savunma yaptı.

Hedefimiz Yasin Kadı'ydı

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı takibe almadıklarını iddia eden Tutuklu Sanık İbiş, “Bizim oradaki hedefimiz Yasin El Kadı’ydı. Ancak savcı kafasına göre iddianame hazırladığı için bizi suçlu göstermiş. Hatta savcı iddianame hazırlamamaş resmen saçmalamış. Buna sahtecilik denir. Bizi darbe yapmakla suçluyorlar. Ben bu savcının seviyesine inmem. Ayrıca dönemin Başbakanı Erdoğan ve bakanları gözaltına alınması yönünde talimat verdiğim söyleniyor. Talimatı verdiğim kişiler o saatlerde evlerinde uyuyorlardı” dedi.