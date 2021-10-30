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Küstahlığa cılız cevap

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Siirt’te ziyaret ettiği esnafın “bulunduğun yer Kürdistan’dır” sözlerine cılız cevabı tepki toplarken gözaltına alınan esnafın, PKK/DGH üyesi olduğuna yönelik istihbari bilgi bulunduğu, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve “terör örgütü propagandası yapmak”tan da suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
Küstahlığa cılız cevap
Meral Akşener’in Siirt ziyaretinde “Burası Kürdistan” diyen kişi gözaltına alındı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Siirt’te ziyaret ettiği esnafın “bulunduğun yer Kürdistan’dır” sözlerine cılız cevabı tepki toplarken gözaltına alınan esnafın, PKK/DGH üyesi olduğuna yönelik istihbari bilgi bulunduğu, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve “terör örgütü propagandası yapmak”tan da suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Akşener, Siirt’teki temasları sırasında esnafları ziyaret etti. Akşener’in, ziyaretler sırasında konuştuğu Cemil Taşkesen adlı esnaf, “Şu an senin bulunduğun yer Kürdistan’dır ama ne yazık ki Meclis’te bu Kürdistan inkar ediliyor” iddiasında bulundu.

Meral Akşener Siirt’te “Siz Kürdistan’a geldiniz” diyen esnafa tepkisiz kaldı
OYNAT 00:55
Meral Akşener Siirt’te “Siz Kürdistan’a geldiniz” diyen esnafa tepkisiz kaldı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Siirt'te esnaf ziyaretinde bulundu. Bir esnaf, Akşener'e “Şu an sizin bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır ama ne yazık ki 'Kürdistan' inkar ediliyor' dedi. Bu sözlere tepki göstermeyen Akşener, “Bir miyiz, bütün müyüz? Sen buna 'evet' diyorsan... Seni inkar eden yok' şeklinde yanıt verdi.

ÖRGÜTLE BAĞLANTILI

Akşener’in buna karşı tepkisi yetersiz görülürken Taşkesen, başlatılan soruşturma kapsamında “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan gözaltına alındı. Taşkesen, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Alınan bilgiye göre, Taşkesen’in bölücü terör örgütü PKK ve örgütün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) üyesi olduğuna dair istihbari bilgi bulunduğu belirtildi. Taşkesen’in ayrıca 2015’te “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve “terör örgütü propagandası” yapmaktan suç kaydı olduğu belirtildi.

Meral Akşener Siirt’te "Siz Kürdistan’a geldiniz" diyen esnafa tepkisiz kaldı
GÜNDEM
Meral Akşener Siirt’te "Siz Kürdistan’a geldiniz" diyen esnafa tepkisiz kaldı

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