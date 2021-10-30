Küstahlığa cılız cevap

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Siirt’te ziyaret ettiği esnafın “bulunduğun yer Kürdistan’dır” sözlerine cılız cevabı tepki toplarken gözaltına alınan esnafın, PKK/DGH üyesi olduğuna yönelik istihbari bilgi bulunduğu, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve “terör örgütü propagandası yapmak”tan da suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Akşener, Siirt’teki temasları sırasında esnafları ziyaret etti. Akşener’in, ziyaretler sırasında konuştuğu Cemil Taşkesen adlı esnaf, “Şu an senin bulunduğun yer Kürdistan’dır ama ne yazık ki Meclis’te bu Kürdistan inkar ediliyor” iddiasında bulundu.

ÖRGÜTLE BAĞLANTILI

Akşener’in buna karşı tepkisi yetersiz görülürken Taşkesen, başlatılan soruşturma kapsamında “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan gözaltına alındı. Taşkesen, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Alınan bilgiye göre, Taşkesen’in bölücü terör örgütü PKK ve örgütün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) üyesi olduğuna dair istihbari bilgi bulunduğu belirtildi. Taşkesen’in ayrıca 2015’te “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve “terör örgütü propagandası” yapmaktan suç kaydı olduğu belirtildi.

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