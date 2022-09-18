Kütahya Valisi açıkladı: Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti’ndeki kazılarda güneş saatine ulaşıldı

Kentin yaklaşık 2 kilometrelik bir alanda inşa edildiğine işaret eden Muhammed, \"Keranis yakınlarında iki tapınak, bazı heykeller, tarihi yapıların kalıntıları ve yaklaşık 100 yıl önce arkeologların kalması için yapılan bir ev var. Söz konusu evin duvarlarında bölgede yapılan kazı çalışmalarının detaylarının bulunduğu yazılı ve görselli levhalar da mevcut.\" dedi.



